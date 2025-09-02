Slušaj vest

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas, nakon sastanka sa delegacijom Somalije na čelu sa predsednihom vlade Hamzom Abdijem Bareom, da je Srbija zahvalna Somaliji na stavu o nepriznavanju tzv. Kosova i dodao da su dve zemlje pokazale interesovanje za saradnju u svim oblastima.

- Zahvaljujem se predsedniku vlade Bareu i Somaliji na stavu o nepriznavanju Kosova i nečemu što predstavlja jasan predznak politike i stava Somalije da podržava integritet drugih suverenih zemalja, kao što i Srbija podržava u potpunosti integritet Savezne Republike Somalije i u potpunosti shvata poziciju u kojoj se nalazi Somalija i kompleksnosti koju ovaj deo sveta u ovom trenutku ima - rekao je Macut.

Govoreći o ekonomskoj saradnji dve zemlje, naveo je da ona nije pratila političke odnose Srbije i Somalije i izrazio nadu da će se u narednom periodu intenzivnije raditi po tom pitanju.

- Mi smo već razgovarali i postavili nekoliko prioriteta koje bismo svakako razvili u toku naredne godine. Krenućemo od nekoliko tema koje ćemo razvijati i koje su tradicionalne teme u oblasti obrazovanja, ali sada se pojavljuje i saradnja u oblasti zdravlja, saradnje u pružanju zdravstvenih usluga, odnosno, obrazovanju kadra za potrebe zdravstvenog sektora u Somaliji - naveo je Macut.