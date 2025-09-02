Slušaj vest

Brent Sadler, višestruko nagrađivani međunarodni novinar, za koga mediji pod kontrolom United Grupe navode da će naslediti Aleksandru Subotić, blisku saradnicu manjinskog vlasnika United Media Dragana Šolaka, dao je intrevju za hrvatski magazin Nacional povodom budućnosti televizija N1 i Nova S.

Sadler je pre 11 godina bio među ključnim ljudima zaslužnim za pokretanje N1 televizije u Hrvatskoj, Srbiji i BiH. Kao predsednik Uredničkog odbora N1, pisao je uredničke smernice, slao izveštaje o radu, imenovao ključne urednike i održavao CNN standarde. Međutim, nakon nekoliko godina napustio je funkciju zbog unutrašnjih previranja i sukoba sa Draganom Šolakom, jednim od suvlasnika United Medije.

Redakcija Euronews Srbija imala je uvid u Sadlerove izveštaje u kojima se navodi da je Dragan Šolak aktivno učestvovao na sastancima uređivačkog odbora, da je preko N1 vođena kampanja za ekonomske interese Šolaka, kao npr. u slučaju Beogradskog golf kluba i da je "Hardingov izveštaj" misteriozno nestao.

"Prema luksemburškoj strukturi licenciranja, Urednički odbor N1 mora biti odgovorno telo za sva pitanja emitovanja i uređivačke politike na N1. Ali u stvarnosti, to nije bio slučaj. Luksemburški urednički odbor je umesto toga služio uglavnom kao pro-forma entitet gde ne postoje ni dobro definisana niti transparentna pravila i funkcije za profesionalno uređivačko upravljanje", navodi se u Sadlerovom izveštaju iz januara 2018. godine.

"Ubrzo nakon pokretanja N1, predsednik United Group, Dragan Šolak, počeo je redovno da prisustvuje i aktivno učestvuje na sastancima uredničkog odbora. Generalna direktorka United Media i N1, Aleksandra Subotić, takođe je prisustvovala. Iako je Sadler predsedavao sastancima odbora N1, postalo je očigledno svim učesnicima da DS (Dragan Šolak) ima stvarnu moć nad uredničkim odborom".

U izveštaju se takođe navodi da je "u drugim slučajevima", Šolak "pozivao direktore informativnih programa na odgovornost zbog, kako je tvrdio, njihovih uređivačkih propusta, naročito ako su vesti mogle da štete interesima United Group".

"Prema izveštaju, ponašao se nadmeno, uvredljivo i preteći prema dvojici direktora informativnih programa u najmanje dve situacije. U jednoj posebno oštroj 'bukvici', koja je trajala više od 20 minuta, direktor N1 u Beogradu optužen je da je naštetio interesima UG."

Dalje se navodi da je "direktorka N1 i United Media, Aleksandra Subotić, često je slala upozorenja direktorima vesti da 'obrate pažnju' na saopštenja grupacije. Iako niko nije bio obavezan da ih objavi na N1, ta uputstva su se uvek poštovala".

Dodaje se i da su interesu grupacije ili akcionara često prodirali u izveštaje N1.

"Na primer, 27. septembra 2018. godine, Aleksandra Subotić je naložila direktoru vesti N1 u Beogradu, Jugoslavu Ćosiću, da organizuje kontakt novinara N1 sa generalnim savetnikom United Group, Stivom Lerojem. Naložila je da novinar postavi dva konkretna pitanja Leroju. Kasnije je Ćosić obezbedio da se ta priča objavi na N1, uključujući izjavu Leroja sa naloženim pitanjima".

"Sadler je otkrio da rešavanje ovakvih problema nije uvek bilo moguće, a svakako ne bez teškoća. Pokušavajući da objasni zašto standardi postoje i zašto ih treba poštovati, generalna direktorka N1, Aleksandra Subotić – koja nije novinarka – konstantno nije uspevala da razume da N1 mora da izbegava prelazak granice između komercijalizma i novinarstva", piše u izveštaju.

Dodaje se i da se "Subotić često žalila na 'lenjost' direktora vesti u Beogradu", ali i da "nikakve mere nisu preduzete da se situacija popravi, uprkos stalnim apelima Sadlera da se to učini".

Navodi se i da je Džejms Harding iz BBC-ja održao brojne sastanke u regionu, u pratnji Kita Blekmora (bivši glavni urednik BBC-ja) i Brenta Sadlera iz N1. Predsednik United Group je ranije dao instrukciju Sadleru da obezbedi punu transparentnost sa strane N1.

"Pre nego što je njegov izveštaj bio predstavljen, potpredsednica United Group za korporativne poslove, Dragica Pilipovic Chaffey, rekla je Hardingu tokom večere u Beogradu da je svojevremeno vodila kampanju preko N1 kako bi izvršila pritisak na lokalne vlasti da odustanu u sporu oko budućnosti golf kluba Beograd, u kojem je DS (Dragan Šolak) imao interes. Harding je kasnije rekao da ga je iznenadilo što je to pomenula, jer je to bio jasan primer mešanja u uređivačku politiku N1. Kasnije, nakon što je Harding napustio region, Čefi je kontaktirala Sadlera i pitala da li može da dođe do nacrta Hardingovog izveštaja kako bi se uverila da neće biti nepovoljan po DS-a", navodi se.

Kako piše u izveštaju, Šolak je bez Sadlerovog znanja organizovao sastanak sa čelnim ljudima N1.

"DS je tada pozvao direktora informativnog programa N1 Beograd, Jugoslava Ćosića, i njegovog izvršnog producenta, Igora Božića, da otputuju u Sloveniju na sastanak sa njim i generalnom direktorkom N1, Aleksandrom Subotić. Sadler nije bio unapred obavešten o tom sastanku. Kada je saznao za njega, zatražio je da prisustvuje. Šolak je rekao da je sastanak „mentorski“ i „roditeljski“, ali je u stvarnosti bio uređivački, potpuno pod DS-ovom kontrolom – kao vlasnika N1" Od tog trenutka, Sadler je počeo da prihvata da je unutrašnja reforma u N1 nemoguća bez promene sistema upravljanja..

"Hardingov izveštaj"

U julu 2018. godine, sproveden je izveštaj o benčmarkingu na N1 koji je naručio KKR – izveštaj u kojem je Sadler u potpunosti učestvovao zajedno sa Džejmsom Hardingom, bivšim šefom BBC News-a. Pre same prezentacije, Harding je dao isključivo usmeni pregled glavnih sadržaja i preporuka iz svog „benchmark“ izveštaja Brentu Sadleru tokom sastanka uživo u Londonu, za koji je rekao da je prethodno odobren od strane Ludo Bammensa iz KKR-a.

Prema tom usmenom brifingu koji je dao Sadleru, ključne preporuke iz izveštaja bile su sledeće:

Formiranje nove pozicije Uredničkog direktora, sa izvršnom odgovornošću za sva tri centra (Hrvatska, Srbija, BiH), iz Luksemburga. Direktor bi morao biti novinar sa dokazanom karijerom u vrhunskom informativnom novinarstvu. Harding je predložio da Sadler preuzme tu funkciju. Sadler je rekao da bi to mogao da razmotri, pod uslovom da se izveštaj shvati ozbiljno, ali samo na kratkoročnoj osnovi, možda 6 do 12 meseci, kako bi N1 ostavio pod uredničkom strukturom koja može da izdrži nezavisnu proveru.

Urednički direktor bi imao tim od dva analitičara, sa političkim ili medijskim iskustvom iz regiona, kako bi pratili sadržaj N1.

Kandidati bi mogli biti ljudi koji već rade u ambasadama ili međunarodnim institucijama.

Novoformirani nezavisni Urednički odbor, koji bi činili ugledni profesionalci – bivši urednici iz BBC-ja, Reutersa, Sky Newsa i sličnih medija.

Novi Urednički direktor bi takođe bio predsednik Uredničkog odbora N1, koji bi izveštavao direktno i lično United Grupi.

Nova struktura bi omogućila transparentno distanciranje direktora informativnih programa (ND) od direktnog uticaja akcionara, i tako štitila nezavisnost informativnog rada unutar United Group.

Generalna direktorka N1 (Aleksandra Subotić), koja je ujedno i članica borda United Group, više ne bi predsedavala dnevnim uredničkim sastancima i trebalo bi da se povuče iz direktnog rada sa vestima. Međutim, nastavila bi da sedi u Uredničkom odboru N1.

Harding je rekao da želi da zadrži razuman balans na N1 kroz novu podelu nadležnosti, koja bi unapredila rad kanala. Sadler se složio.

"Jedno od najtežih pitanja koje je izneto pred Hardinga poteklo je iz Sarajeva, gde je direktor informativnog programa (Amir Zukić) izjavio da je bio pod pritiskom da sledi uputstva Dragana Šolaka (DS) u načinu izveštavanja, kao i da je navodno bio izložen nepravednom maltretiranju i uznemiravanju od strane predsednika Šolaka i generalne direktorke Subotić.

Takođe je naveo da mu je egzistencija bila ugrožena, kada je Šolak tokom večere posle jednog sastanka uredničkog odbora rekao svim direktorima vesti da treba da budu pažljivi u svom radu, jer bi njihove porodice mogle da trpe ako oni budu otpušteni i izgube prihode.

Kasnije su Harding i njegov kolega Kit Blekmor rekli Sadleru da su bili šokirani onim što su čuli, i da bi, ako direktor ikada javno istupi, to moglo imati veoma negativan uticaj na prodaju United Group.

Harding je uveravao akcionare da će njegovi nalazi biti transparentni i javno objavljeni.

Međutim, prošlo je šest meseci otkako je izveštaj prvi put predstavljen – Sadler ga nikada nije video, i pored pismenih uveravanja, Hardingov izveštaj je zataškan", navodi se.

Kako se navodi, posle osmomesečne pauze, sastanak Uredničkog odbora N1 iznenada je zakazala Aleksandra Subotić za 17. decembar 2018. u Luksemburgu. DS (Dragan Šolak) nije bio prisutan.

Tokom sastanka, kada je Sadler pitao Subotić za Hardingov izveštaj, ona je rekla:

"Ne postoji Hardingov izveštaj. O čemu ti pričaš?"

Kada je Sadler insistirao, pitala je:

"Jesi li siguran da je izveštaj uopšte predstavljen?"

Dodala je da to "nije važno" i zatvorila razgovor, rekavši da se navodno curenje informacije u kabinet predsednika Srbije Aleksandra Vučića o nepostojanju Hardingovog izveštaja trenutno razmatra kroz „internu proveru“.