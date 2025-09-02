Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na tvrdnje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na ivici građanskog rata.

- Što se tiče izjave Andreja Plenkovića, naravno zlonamerne i namerno smišljene da bi se urušavao imidž Srbije u svetu i čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumeju, a moj odgovor staje u jednu rečenicu: "Što je babi milo, to joj se i snilo". Neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji - rekao je Vučić u obraćanju medijima nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i dodao:

- Srbija će nastaviti da raste velikom brzinom i da bude sve uspešnija uprkos ogromnim naporima i zvaničnim, a posebno nezvaničnim, Republike Hrvatske da Srbija ne samo ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost kada su se neki naši predsednici njima dodvoravali i izvinjavali zbog toga što su nam proterivali ljude i da se naravno vrati u lošu ekonomsku prošlost kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine.