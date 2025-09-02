Slušaj vest

"Ogromna žrtva koju je Kina podnela u Drugom svetskom ratu mora se zauvek pamtiti u istoriji", izjavio je Aleksandar Vulin za CCTV povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu i Svetskom antifašističkom ratu i dodao da je uloga Kine nepravedno zapostavljena u zapadnoj istoriografiji.

Naglasio je da bi zapadna istoriografija trebalo da zabeleži ulogu koju je Kina odigrala i ostavila snažan i upečatljiv trag i da se u izuzetno teškim uslovima suprotstavila jednoj od najsnažnijih sila Osovine, stvorila vreme i uslove za kontraofanzivu saveznika, i podnela ogromne žrtve.

"Šta bi bilo da se Japanci nisu borili sa Kinom, koliko bi miliona japanskih vojnika bilo slobodno za napad na Sovjetski savez, a samim tim koliko manje Hitlerovih vojnika bi moralo da ide na Sovjetski savez pa bi se borili protiv zapadnih saveznika i SAD? Kineska borba je bila herojska. Kina je imala slabu državu, bila je rascepkana i podeljena a opet je na sebe primila udar možda i najsnažnije članice Trojnog pakta, a sigurno brutalnije nego što je bila Italija. Kineski doprinos pobedi u Drugom svetskom ratu je ogroman", rekao je Vulin i dodao da je veoma ponosan što može da kaže da se u Srbiji doprinos Kine i te kako ceni i da se puno zna o doprinosu Kine.

Vulin je takođe istakao da je Kina snaga koja nikome ne preti i da se čvrsto drži puta mirnog razvoja.