Autorski tekst Dražena Živkovića, osnivača portala "Borba.me" i glavnog i odgovornog urednika TV Prva Crna Gora, pod naslovom "Rame uz rame sa Putinom i Sijem – balans u vremenu podela: Ruše ga jer je Aleksandar Vučić lider!", prenosimo u celosti:

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Pekingu, gde je među malobrojnim državnicima koji su imali priliku da razgovaraju i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Fotografije i izveštaji sa ovih sastanaka nisu tek diplomatski folklor. Oni pokazuju suštinu: Vučić je danas jedan od retkih evropskih lidera koji ima direktan, prijateljski kanal komunikacije i sa Istokom i sa Zapadom.

To nije mala stvar. U vremenu kada svet ulazi u novu epohu podela, kada se oko Ukrajine i Tajvana lome globalni interesi, a Balkan se ponovo posmatra kao prostor nestabilnosti i mogućih sukoba, Srbija uspeva da očuva balans i zadrži političku težinu. I to ne zato što je mala i nebitna, već upravo zato što njen predsednik ima kredibilitet i kapacitet da razgovara sa najvećima.

Nemoguće zamisliti opoziciju u tom društvu

Zamislite na trenutak nekog od opozicionih lidera u toj ulozi. Zamislite ih u razgovoru sa Putinom o geopolitičkim posledicama rata u Ukrajini. Zamislite ih u razgovoru sa Si Đinpingom o budućim investicijama u infrastrukturu, tehnologiju i energetiku. Nemoguće je, jer oni ni u domaćoj političkoj areni ne pokazuju sposobnost za ozbiljan dijalog, a kamoli za pregovore na svetskom nivou.

Opozicija u Srbiji danas je isključivo reaktivna, zarobljena u prizemnim kampanjama i ličnim frustracijama. Oni ne mogu da ponude viziju, niti da nose težinu odluka. Zato i ne mogu ni da zamisle ono što Vučić u realnosti ostvaruje.

Zašto ruše Vučića

Upravo zato što je Vučić lider. Lider u punom smislu te reči – onaj koji ne samo da vodi svoju zemlju, već je priznat i uvažavan i van njenih granica. Njegova pozicija u Pekingu jasno pokazuje da Srbija nije izolovana, već naprotiv, u samom središtu ključnih razgovora.

Zbog toga se protiv njega vodi neprekidna kampanja. Jer on predstavlja prepreku za one koji bi da Srbiju vrate u ulogu poslušnika, male zemlje koja klimne glavom na svaku instrukciju spolja. Vučića ruše jer je pokazao da Srbija može da bude faktor, da se njen glas čuje, i da ne mora da bira između Istoka i Zapada, već da može da gradi odnose sa oboma.

Liderstvo koje se ne prašta

Veliki svetski lideri ne zovu svakoga za stolom. Mesto se mora zaslužiti, a Vučić ga je zaslužio radom, doslednošću i sposobnošću da u svakom trenutku štiti interese svoje zemlje. To je ono što ga razlikuje od političkih epizodista i sitnih kritičara na domaćoj sceni.

I upravo zato ga ruše – jer je jasno da je reč o lideru koji ne pristaje da bude figura bez značaja. U politici, kao i u životu, liderstvo se ne prašta. Oni koji nemaju tu snagu, uvek će pokušavati da je unište kod onih koji je poseduju.

Srbija danas, zahvaljujući Vučiću, ima mesto koje ne bi imala da je vode oni koji ne znaju ni šta bi rekli u razgovoru sa gradonačelnikom manjeg evropskog grada, a kamoli sa predsednicima Kine i Rusije.

Suština kampanja protiv Vučića

Zato građani Srbije moraju razumeti suštinu: napadi na Vučića nisu napadi na jednog čovjeka, već pokušaji da se oslabi država. Onima kojima smeta snažan lider u Beogradu, smeta i sama ideja Srbije koja je poštovana i uvažavana. Svaka kampanja protiv njega, svaka montaža, svaka izmišljotina – u suštini je udar na poziciju Srbije u svetu.

Ako se to izgubi, gubi se i snaga da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zato je pitanje Vučića zapravo pitanje Srbije: hoćemo li biti zemlja koja sedi za stolom sa najvećima ili zemlja koja služi kao fusnota u tuđim planovima".