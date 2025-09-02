Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da će Srbija nastaviti da bude motor rasta i razvoja Balkana, a da smatra da bi svi u regionu trebalo da se odnose međusobno sa poštovanjem i da svako prvo treba da počisti svoje dvorište pre nego što krene da traži mane u tuđem.

Govoreći o panelima na Bledskom strateškom forumu, Đurić je rekao da su neki od učesnika dosta govorili o Srbiji.

"I to na panelima na koje predstavnici Srbije ili nisu bili pozvani, ili nisu bili predviđeni i tome slično. Mislim da bi najbolje bilo da se jedni sa drugima odnosimo sa poštovanjem, jedni prema drugima i da jednostavno svako najpre počisti svoje dvorište pre nego što krene da traži mane u tuđem. Zato što i mlađe generacije na Balkanu od nas očekuju da imamo neuporedivo odgovorniju i neuporedivo bolju saradnju", rekao je Đurić.

Istakao je da će Srbija nastaviti da bude zemlja okrenuta i spoljnom i unutrašnjem dijalogu, zemlja koja će očuvati stabilnost.

"Zemlja koja će nastaviti kursom koji je zacrtao narod birajući svoje legitimne predstavnike, a koji je predsednik Aleksandar Vučić uspeo da materijalizuje za sve nas u prethodnih nešto više od deset godina, više nogo udvostrujučujući bruto društveni proizvod. Srbija će nastaviti da bude motor rasta i razvoja Balkana", poručio je Đurić.

Foto: Ministarstvo Spoljnih Poslova

Kako je rekao, učešće Srbije na ovogodišnjem Bledskom strateškom forumu bilo je fokusirano na to da pokaže da Srbija, uprkos izazovima globalnog, regionalnog, pa i nacionalnog karaktera, jeste zemlja budućnosti.

"Zemlja koja se dinamično razvija, zemlja koja svoje politike promišlja dugo godina unapred i koja vidi očuvanje stabilnosti, samostalnosti i u unutrašnjoj i spoljnoj politici, ali i ekonomski razvoj kao centralnu stavku svojih politika", rekao je Đurić.

Naglasio je da je učestvovao na panelu čija je centralna tema bila na koji način mladi mogu da doprinesu transformaciji regiona i na koji način evropske integracije utiču na zadržavanje ili odlazak mladih iz našeg regiona.

"Ne jednostavna tema za nas u ovom trenutku, ali sa vrlo jasnim porukama da se mi u Srbiji borimo za to da stvorimo veću ekonomsku i socijalnu mobilnost mladih ljudi. Sa druge strane, jedna doza iskrenosti sa moje strane da je potrebno da i Evropa paralelno sa reformama koje mi sprovodimo prigrli Srbiju i region Balkana u svoje članstvo kao ravnopravne aktere", rekao je Đurić.

Kako je rekao, ukoliko Evropa ne bude u svoje mehanizme odlučivanja integrisala Balkan u potpunosti, biće propuštena šansa da region, koji ima kapacitet da bude možda nosilac najvećeg ekonomskog razvoja u Evropi, bude sastavni deo evropskog projekta.

"Za naš region to ne bi bila dobra stvar, ali isto tako i Evropa se nalazi u situaciji da ili će nastaviti da konsoliduje svoju unutrašnju strukturu i da daje prostora zemljama poput Srbije, koja je za 10 godina više nego dva puta uvećala svoj BDP ili će jednostavno početi da postaje neka vrsta tematskog parka u koji će ljudi rado dolaziti u turizam, da vide stare građevine i da uživaju u dobroj hrani, ali bez mnogo potencijala za naučni, kreativni, intelektualni, ekonomski i svaki drugi rast i razvoj", ocenio je Đurić.

Dodao je da je na panelu govorio malo slobodnije nego inače, s obzirom na to da je na njemu bilo dosta i mladih ljudi.

"Želeo sam i njima da pošaljem poruku da nema prečica za izgradnju snažnog institucionalnog okvira,da je važno da ne otvaramo prostor onim političkim snagama koje žele da manipulišu energijom mladosti za svoje sebične političke ciljeve, kao što se, nažalost, dešava u nedavnom periodu, ali istovremeno, na sastancima koji se dešavaju na margini ovog Bledskog strateškog dijaloga, vrlo otvoreno smo govorili i o položaju Srba na Kosovu i Metohiji", istakao je Đurić.

Naveo je da je sa sagovornicima pričao o onome što se dešava prethodnih dana sa Srpskom listom, o kako teškim uslovima se suočavaju Srbi čija deca polaze u školu na KiM.