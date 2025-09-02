Slušaj vest

Demografski problemi, vaspitanje omladine i nejasnoće koliko su zastupljene istorijske zablude, doveli su do dubokih podela u regionu. U emisiji "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji gosti su bili novinar Ratko Dmitrović, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan, pukovnik u penziji Milan Jolović i novinar "Politike" Marko Lakić, koji su govorili o posledicama rata na prostoru bivše Jugoslavije.

Dmitrović: Hrvati preteruju sa ustaškim simbolima u javnosti

Ratko Dmitrović rekao je da ga je iznenadila količina ustaških simbola i terminologije u javnom prostoru Hrvatske.

- Ja sam iznenađen količinom upotrebljavanja termina koji su razumljivi i koji su vrlo asocijativni, količinom ustaštva u javnom prostoru Hrvatske. Da mi je neko rekao da misli da će u HDZ-u, da u Saboru Hrvatske neko uzvikuje "za dom spremni", rekao bih mu da je lud, to je bilo zadnji put 1990. godine. Tompson je posledica svega toga - rekao je Dmitrović.

On je podsetio da se retko govori o demografiji, iako je ona katastrofalna u celom regionu.

- Niko ne spominje demografiju koja je katastrofalna i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ali u Srbiji nije ništa bolje. Ne verujem u rat ovde i ne mislim da ima potencijala - dodao je Dmitrović.

Jolović: Ne postoji film koji ustaše prikazuje strašno kao četnike

Milan Jolović osvrnuo se na način na koji se vaspitavaju deca u Hrvatskoj.

- Što oni svoju decu tako vaspitavaju? Oni njih tako vaspitavaju, pa vidite malu decu koja nose puške, kapu sa simbolom i govore za dom spremni. Ja kao klinac četnike sam percipirao kroz film Veljka Bulajića, pa sam se plašio četnika jer su bili bradati, čupavi, imali su oni redenike, nosili noževe, pa klali, pa silovali. Tako nam ih je Veljko Bulajić prikazivao. Ajde vi meni recite jedan film u bivšoj Jugoslaviji gde su ustaše prikazane na tako ružan način kao što je Veljko Bulajić prikazao Četnike - rekao je Jolović.

Lakić: Mi smo vaspitavani kao Jugosloveni

Novinar Marko Lakić ocenio je da su najveće greške učinjene unutar samog srpskog naroda.

- Mi smo pogrešno vaspitani i da se razumemo nešto, najveća greška je na nama. Sve što imamo danas, apsolutno, probleme u regionu, problem je na nama, zato što smo mi svi učeni, odnosno vaspitavani kao Jugosloveni. Hrvati jesu, nisu deustašizovani, ali su Srbi najuspešnije odvojeni od Srpstva. Kad je krenuo rat, Hrvati su odmah znali šta hoće, mi smo i dalje branili Jugoslaviju, verovali u Jugoslaviju. Mi istorijski kasnimo kao narod, kao nacija - naglasio je Lakić.

On je dodao i konkretne primere odnosa Srba i Hrvata.

- Letos je 75 hiljada Srba radilo u Hrvatskoj. Njima je lakše da dovedu nekoga, govore isti jezik i razumeju se. Hrvati su čudna nacija - rekao je Lakić, a osvrnuo se i na muslimane u regionu:

- Muslimani su raspoloženi za rat, čekaju drugo poluvreme, samo što o tome ćute.

Bokan: Srbi imaju osećaj spremnosti

Dragoslav Bokan govorio je o ličnom iskustvu i načinu na koji je shvatio istorijske okolnosti.

- Od momenta kada sam shvatio kroz kakvu smo muku prošli, kad sam shvatio da moju porodicu nisu ubijali fašistički agresori, već komšije Hrvati, nije mi bilo potrebno mnogo više od smrti mog dede, pradede i njihovih prijatelja da shvatim jednom zauvek i od tog dana više nisam imao iluzije - rekao je Bokan.

On je istakao da Srbi imaju osoben odnos prema ratu i spremnosti da se žrtvuju.

- Činjenica je da se mi ne razbežimo kada dođe rat, spremni smo da odemo tamo gde ne znamo šta nas čeka. Sećam se svog prvog odlaska i osećaja da ne znam gde idem, da li ću poginuti, ali opet idem i sve ostavljam. Znam da neće biti nikog ko mi je zahvalan. To osećanje da moraš tamo da odeš je nešto što postoji kod Srba. Jednog dana će se valjda desiti da posle završenog rata počnemo da se ponašamo kao u ratu, solidarno - zaključio je Bokan

