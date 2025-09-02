Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu. Razgovarali su o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, energetskoj saradnji i strategiji nezavisne spoljne politike, dok Srbija ostaje jedina evropska zemlja bez sankcija Rusiji. Razgovori su protekli u prijateljskoj atmosferi, uz jasnu poruku da Rusija ostaje čvrst oslonac Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i prava srpskog naroda.

1/4 Vidi galeriju Vučić sa Putinom u Pekingu Foto: Kurir

Šta ovaj susret znači za pozicioniranje Srbije između velikih sila i u kontekstu globalnih izazova, pitanje je na koje su odgovorili gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Dragan Vujičić, novinar Večernjih Novosti, Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku i Nikola Perišić, Centar za društvena istraživanja.

Vujičić: Ceo svet gleda u energetski rat

Vujičić smatra da se Srbija nalazi na putu kojim ne menja svoj strateški pravac i kurs.

- Ovo je pokušaj novog globalnog upravljanja svetom. Srbija mora da insistira na međunarodnom pravu, a naravno da to neće biti propraćeno sa nekim velikim simpatijama.

Ekološki socijalizam koji vlada Evropom je pojam na koji se Vujičić potom osvrnuo.

Foto: Kurir Televizija

- Postoje daleko veći zagađivači od CO2. Imamo i sledeći korak, a to je fuzija kao način dobijanja električne energije bez loših ostataka. Ceo svet gleda u energetski rat i pokušava da živi, za razliku od zapada. Cela nestabilnost je počela što je imperija haosa potrošila budućnost svoje generacije.

Matović: Rusija nam garantuje energetsku bezbednost

Matović se osvrnuo na odnos Srbije i Kine, ističući da naša zemlja dobija punu podršku u vidu ekonomskih investicija.

- Kina je imala principijalan stav od razbijanja Jugoslavije, do danas. Bili su dosledni srpskom stanovištu. Kroz ekonomski uticaj pružaju nam suverenitet. Njihove investicije su potpuno prijateljske.

Kako gasovod i skladišni kapaciteti doprinose daljoj energetskoj stabilnosti naše zemlje, pitanje je na koje je odgovorio Matović.

Foto: Kurir Televizija

- Gasprom nije u potpunosti sankcionisan, za razliku od Gaspromnjeft-a. Nedostatak ruskog gasa uništio je nemačku automobilsku industriju. Nijedno rešenje koje je Evropska unija pronašla, ne može dugoročno da zameni ruski gas. Mnogo je logičnije bilo da EU napravi dogovor sa Rusijom, a ne da to urade Sjedinjene Američke Države - započeo je Matović i dodao:

- Što se tiče naše stabilnosti, mi smo strane investicije imali upravo zbog energenata iz Rusije koji su povoljni. Rusija nama garantuje energetsku bezbednost i cenu koja nas čini kompetetivnom na drugim tržištima. Dozvoljava nam da budemo na onoj strani koja brani naše interese.

Perišić: SAD i EU ulaze u ozbiljne energetske pregovore

Perišić napominje da je situacija u regionu nestabilna, te da samim tim postoji i određeni rizik od intervencije velikih sila.

Foto: Kurir Televizija

- Kakav bude bio odnos između velikih sila, to će se reflektovati i na Srbiju. Srbija može u ovom trenutku da iskoristi i nestabilnu situaciju u regionu, da objasni velikim silama kakva je situacija i da intervencije na ovom terenu mogu da ostave posledice. Prostor Balkana je njima od velikog interesa, te treba očekivati da će pokušati da integrišu ovu teritoriju.

Perišić je spomenuo i uticaj Sjedinjenih Američkih Država na evropsko tlo, ističući zabrinutost da će uskoro krenuti u ozbiljne trgovinske pregovore koji će u potpunosti potčiniti zapad.

- SAD se nikada neće odreći pozicije koju imaju u NATO savezu, uspeli su da se vrate na prostor Evrope i diriguju joj kako dalje da se ponaša. Postoje problemi u energetskoj efikasnosti koju Evropa sada mora da sprovede.

Šta susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Kini znači za energetsku bezbednost i unutrašnju stabilnost Srbije? Izvor: Kurir televizija

O podršci koju Rusija pruža suverenitetu južne srpske pokrajine Kosovu i Metohiji, ali i podršci Dejtonskom sporazumu, Perišić kaže:

- Dejton je doneo mir koji je bio potreban u tom trenutku, ali je definitivno da je neophodna njegova reforma. Kada je u pitanju status Kosova i Metohije, ruska podrška je usmerena prema Savetu bezbednosti. Treba imati u vidu da ne mogu u potpunosti da se posvete ovoj temi zbog svojih unutrašnjih problema, to je deklarativna podrška, ali svakako važna.

