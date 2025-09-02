Slušaj vest

Pekinški trg Tjenanmen ponovo će postati pozornica u koju će u sredu gledati ceo svet: Kina će održati veliku vojnu paradu povodom 80. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu.

Kako prenose kineski mediji, na paradi će učestvovati 45 formacija i vazdušnih ešalona. Jedna formacija je posebno simbolična: kombinuje dva elementa koja predstavljaju "staro" i "novo". "Staro" se odnosi na jedinice koje potiču od antijapanskih ratnih snaga, dok "novo" prikazuje modernizovanu strukturu kineskih oružanih snaga.

1/7 Vidi galeriju Vojna parada u Kini Foto: screenshot YT/Mint

Prvi put u javnosti

Kineske rakete, borbeni avioni i druga vojna oprema – neki od njih prvi put pred javnošću – biće prikazani na velikoj paradi u sredu u glavnom gradu zemlje. Vojnici će marširati u korak sa predsednikom Si Đinpingom, koji predvodi dugogodišnju Komunističku partiju i vojsku kao predsednik Centralne vojne komisije.

Si će održati govor na događaju koji obeležava 80. godišnjicu završetka Drugog svetskog rata.

Veći deo oružja i opreme na paradi se prvi put prikazuje javnosti, rekli su kineski vojni zvaničnici.

Ono uključuje strateško oružje sa kopna, mora i iz vazduha, naprednu opremu za precizno ratovanje i dronove. Ratni avioni i helikopteri će leteti u formaciji na nebu iznad njih.

Parada će početi u sredu u devet sati ujutru po lokalnom, tj u 3 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Predviđeno je da traje 70 minuta, i u njoj će, kako je najavljeno, učestvovati više od 10.000 vojnika.

Vučić među liderima



Vojnoj paradi će prisustvovati 26 svetskih lidera, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Osim Vučića, paradi prisustvuju i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, predsednik Severne Koreje KiM Dzong Un, što je prvi put da severnokorejski lider prisustvuje kineskoj vojnoj paradi u poslednjih 66 godina.

1/10 Vidi galeriju Vučić u Kini Foto: Lintao Zhang / POOL/Getty Images AsiaPac POOL

Najavljeno je i prisustvo slovačkog premijera Roberta Fica, predsednika Irana Masuda Pezeškijana, predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, zatim predsednik Uzbekistana, premijera Pakistana i mnogih drugih.

Nakon parade, predsednik Kine organizovaće svečani ručak za zvaničnike.

U programu srpske delegacije, predviđen je i sastanak sa predsednikom Si Đinpingom, a očekuje se da razgovori budu posvećeni unapređenju saradnje u oblasti trgovine, infrastrukture, tehnologije, vojne saradnje i bilateralnih odnosa.

Bezbednosne mere na najvišem nivou



Zbog sutrašnje parade, bezbednosne mere širom Pekinga su podignute na najviši nivo još od avgusta, kada su počele pripreme za paradu.

Na Trgu Tjanenmen su postavljene tribine sa obe strane sa logom 1945-2025, a posetioci će sedeti na stolicama zelene, crvene i zlatne boje, koje simbolizuju plodnu zemlju, žrtve naroda i mir.

Uoči događaja, na centralnim ulicama vlada poseban režim saobraćaja i primetan je pojačan broj pripadnika kineske policije, a postavljeni su brojni bilbordi povodom 80.godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu. Škole, firme i hoteli duž trase parade biće zatvoreni.

Poslednji put Kina je bila domaćin vojne parade povodom Dana pobede pre 10 godina, a to je bio i prvi put da je Kina organizovala veliku vojnu paradu u znak sećanja na kraj rata.

Vučić danas sa Putinom

Vučić je izjavio danas u Pekingu posle susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da mu je posebno drago što je Putin "još snažnije rekao koliko je važno da Srbija čuva svoju nezavisnost".

"Ukazao mi je na to kako bi neki želeli da me ne vide na čelu Srbije i na mestu predsednika Srbije i nedvosmisleno rekao da poštuje nezavisnu spoljnu politiku naše zemlje i to što ne odlučuje neko drugi u naše ime, već što sami donosimo odluke. I to je bilo još mnogo jasnije na samom sastanku", rekao je Vučić novinarima nakon sastanka sa Putinom.