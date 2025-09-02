Slušaj vest

Propala politika blokadera koji već mesecima pokušavaju da uruše Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, u jednom danu doživela je dva snažna udarca: jedno su podaci istraživanja Ipsosa o tome kome bi dali birači dali svoju podršku na izborima, a drugo je snažna diplomatska ofanziva predsednika Vučića, koji će se tokom posete Kini sastati sa najvećim liderima na svetu i boriti se za interese Srbije.

Krenimo redom.

Brojke koje su objavljene danas, a u kojima se jasno vidi da Srpska napredna stranka ima podršku od 48,2 odsto birača, dok studentsku listu spontano spomene 8,1 odsto ispitanika snažan su dokaz o tome da građani Srbije bez dileme prepoznaju ko vodi politiku razvoja i prosperiteta Srbije, a ko nastoji da je uništi, ometajući svakodnevni normalan život stanovnicima naše zemlje, uništavajući univerzitete i sprovodeći nasilje na ulicama.

Rejtinzi na ispitu

Naime, najnovije redovno mesečno istraživanje agencije Ipsos rađeno minulog vikenda na reprezentativnom uzorku od 1.220 ispitanika iz Srbije, bez Kosova i Metohije, ispitivalo je rejtinge postojećih stranaka, dok na listi ponuđenoj ispitanicima nisu bile stranke, koalicije i pokreti o kojima se u minulom periodu mnogo pričalo u javnosti, ali još nisu formirane i ne znaju im se tačna struktura i lideri, poput "Pokreta za narod i državu" predsednika Aleksandra Vučića ili takozvane studentske liste čiji se sastav drži u tajnosti.

Foto: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia

Ispitanici su, međutim, mogli da navedu da će da glasaju za neku drugu stranku ili pokret osim ponuđenih postojećih, a da zatim navedu i za koju. Tako je ovog puta 8,1 odsto od opredeljenih ispitanika spontano navelo da ne bi glasalo ni za jednu ponuđenu listu, već za tzv. studentsku.

Ispitanicima je postavljeno pitanje: "Ako bi se na parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije kandidovale samo stranke, a ne koalicije, za koga biste u tom slučaju glasali?"

Evo kako su se izjasnili:

- Srpska napredna stranka - Aleksandar Vučić 48,2 odsto

- Studenti 8,1

- Pokret Kreni-promeni - Savo Manojlović 6,2

- SPS - Socijalistička partija Srbije - Ivica Dačić 5,3

- Stranka slobode i pravde - Dragan Đilas 5

- Narodni pokret Srbije - Miroslav Aleksić 3,3

I sam predsednik Vučić je, komentarišući podatke iz istraživanja rekao da pravo istraživanje dolazi na dan izbora.

- Ovo vama služi da dobro razumete šta je to što vam građani poručuju. Ništa više od toga - kazao je Vučić.

Diplomatska ofanziva

Predsednik je ovaj komentar uputio sa samita u Kini, gde boravi dva dana i gde će se sresti sa najvažnim liderima u svetu. Svoju diplomatsku ofanzivu u borbi za interese Srbije, predsednik je započeo susretom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, gde je jedna od tema bila cena i isporuka ruskog gasa.

Vučić je tom prilikom rekao da očekuje da će Srbija do kraja septembra postići novi gasni aranžman sa Rusijom, kao i da je Putina zamolio da naša zemlja dobije dobru cenu gasa, veće količine i fleksibilnost, što je izuzetno važno pred predstojeću zimu.

1/7 Vidi galeriju Sastanak Vučića i Putina u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Vučić je podsetio da Srbija zajedno sa Rusijom radi na proširenju naših skladišnih kapaciteta u Banatskom dvoru.

"Mi ćemo i za ovu zimu deo gasa uskladištiti i u Mađarskoj, da bi smo mogli za dane koji su najteži za našu zemlju, kada su najhladniji, i kada ima najmanje ponuđene električne energije, da i dodatnom gasom za termoelektrane, toplane, dakle gasne elektrane, možemo da proizvodimo više električne energije - rekao je on.

Razgovor Vučića i Putina sa prevodom Izvor: Kurir

Tokom samita u Kini, Vučić će se sastati i sa liderom te zemlje Si Đinpingom, a delegaciju Srbije sutra i prekosutra očekuje više sastanaka sa državnim rukovodstvom Kine.

- Moram posebno da se spremim za to. Biću i sa predsednikom parlamenta Narodne Republike Kine - rekao je Vučić novinarima, odgovarajući na pitanje o tome koje će susrete još imati u Pekingu.