JEDINO ŠTO SU PONUDILI NARODU SU KRUG DVOJKE I KUMA BLOKADNOG PRAJDA: Ministarka Stamenkovski o nepostojećem planu i programu blokadera (VIDEO)
- Mi smo posle devet meseci čuli samo dve stvari, jedna je kadrovska, druga je programska. Jedina njihova programska ideja je do sada bila da će oni vratiti krug dvojke, tramvaj, a jedina kadrovska ideja koju su do sada predložili je da će Olivera Kovačević biti kuma prajda - istakla je ona.
Ministarka je dodala da to zvuči banalno, ali da je zaista tako.
- Sve ostalo prećutkuju. Zašto? Zato što oni pod plaštom borbe protiv korupcije ne žele da istaknu ko su ti ljudi koje biste vi kandidovali. A znate zašto ne žele? Zato što su to praoci korupcije. To su ljudi koji ni za šta nisu sami donosili odluke bez da se konsultuju sa nekim iz inostranstva - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:
- Niko od njih ne sme da izađe i da kaže: Ja sam taj kandidat. Ja sam kadrovsko rešenje za ministra, za poslanika, predsednika države. Ne, oni to kriju, zato što žele zato što žele da homogenizuju svakog za koga potencijalno misle da može biti sa njima u stroju bez ikakve ideje, bez ideologije, bez programa. To jednostavno nije održivo.