- Mi smo posle devet meseci čuli samo dve stvari, jedna je kadrovska, druga je programska. Jedina njihova programska ideja je do sada bila da će oni vratiti krug dvojke, tramvaj, a jedina kadrovska ideja koju su do sada predložili je da će Olivera Kovačević biti kuma prajda - istakla je ona.

Ministarka je dodala da to zvuči banalno, ali da je zaista tako.

- Sve ostalo prećutkuju. Zašto? Zato što oni pod plaštom borbe protiv korupcije ne žele da istaknu ko su ti ljudi koje biste vi kandidovali. A znate zašto ne žele? Zato što su to praoci korupcije. To su ljudi koji ni za šta nisu sami donosili odluke bez da se konsultuju sa nekim iz inostranstva - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila: