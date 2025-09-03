Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je velikoj vojnog paradi u Pekingu na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga.

Predsednik Vučić rekao je danas da je Kina uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Vučić, koji u Pekingu na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovuje obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, naglasio je da "Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti".

- Zahvalan predsedniku Siju i kineskom narodu na iskrenom prijateljstvu prema našoj Srbiji. Kina je uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti - poručio je predsednik.

Predsednik je rekao da u Pekingu delegaciju Srbije danas i sutra očekuje više sastanaka sa državnim rukovodstvom Kine, uključujući i susret sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom.

- Tako da moram posebno da se spremim za to. Biću i sa predsednikom parlamenta Narodne Republike Kine - rekao je Vučić novinarima, odgovarajući na pitanje o tome koje će susrete još imati u Pekingu.

Foto: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Dodao je da ga tokom ova dva dana očekuju sastanci sa najmanje 14 kineskih kompanija.

- Radostan sam što Srbija privlači toliko interesovanja. To su neke kompanije koje rade u našoj zemlji, gde imate obavezu da ukažete poštovanje prema njima u Narodnoj Republici Kini, ali i najmanje deset kompanija sa kojima nikakvu saradnju do sad nismo imali - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Na pitanje kako komentariše kritike da je naneo štetu državi svojim dolaskom u Peking i sastancima koje je zakazao, Vučić je naglasio da će nastojati da ugovori bilaterale još sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom i predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

- Kakvu sam štetu napravio time. Ne treba da se sastajem sa najmoćnijim i najvažnijim ljudima sveta? Ne treba da sarađujemo sa tim zemljama. Pa znate li da Uzbekistan ima 45 miliona stanovnika? Znate li kako raste Baku? Neću da vam govorim kako i šta je u Moskvi i tako dalje. Pričam o Kini. Napravio sam štetu što razgovaram sa predsednikom Kine? - upitao je Vučić.

Ocenio je da ako neko misli da je time naneo štetu zemlji onda on ne može da mu pomogne.

Foto: Printskrin

Kina je na velikoj vojnoj paradi u Pekingu predstavila niz novog oružja, uključujući nuklearne balističke rakete, lasere i džinovske podvodne dronove.

U govoru pre parade, predsednik Si Đinping je rekao da je Kina „nezaustavljiva“ i da je „nasilnici nikada neće zastrašiti“.

"Veliko podmlađivanje kineske nacije je nezaustavljivo. Plemeniti cilj mira i razvoja čovečanstva sigurno će trijumfovati", rekao je Si i ponovio ponovio svoj poziv za izgradnju vojske "svetske klase".