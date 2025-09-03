Slušaj vest

- Za nas su to statistički podaci ali ne možete živeti od javnog mnjenja, treba stranka bolje da se organizuje, tako da čekamo proveru... da li su to lokalni ili republički izbori, idu na jesen i Mionica i Negotin, moći ćemo u praksi da proverimo sve podatke a ovi koji osporavaju istraživanja bez ijedne činjenice moći će da vide i kako oni stoje, rekao je savetnik predsednika Republike i lider SNS Miloš Vučević gostujući jutros na TV Happy upitan da prokomentariše najnovija istraživanja agencije Ipsos, prema kojima Srpska napredna stranka ima podršku od 48,2 odsto birača, a studentska lista 8,1 odsto ispitanika.

Vučević je naglasio da su izbori politička odluka i da moraju da vode ka stabilizaciji.

-U blokaderskom korpusu je veći deo ljudi koji ne razumeju o čemu pričamo. Nije pitanje istraživanja javnog mnenja, nego, da li ti izbori vode ka stabilizaciji države ili donose mogućnost još većeg haosa. Bojim se da blokadere ne bi ni interesovala istraživanja. Čitav arsenal odvratnih poruka i pretnji, a žele izbore. Izbori su politička odluka i moraju da vode ka stabilizaciji. Blokaderi to ne razumeju ili se prave da ne razumeju", kazao je on.

- Ima tu još puno prostora da se neke stvari poprave, da se stranka još bolje organizuje, naravno uz predsednika države i naravno da čekamo neku proveru pred nama, da li su to lokalni izbori, da li kada dođe vreme budu republički izbori, kako god. Mi svakako na jesen moramo imati izbore u najmanje dve jedinice lokalne samouprave, ide Mionica i Negotin, tako da ćemo imati u praksi priliku da proverimo sve podatke i ovi koji osporavaju istraživanja bez naravno jednog argumenta i jedne konkretne činjenice moći će da vide kako i oni stoje i da li je to istraživanje dobro.

Foto: Happy

- Nije problem da SNS pobedi, nego je problem što imamo s druge strane ljude koji bi osporili legitimnost izbora, koji ne bi priznali poraz, koji kažu da su izbori pokradeni pre nego što su raspisani. Teško je s njima u bilo kakav izborni proces ući. U tom blokadarskom korpusu imate najveći deo ljudi koji ne razume o ovome o čemu pričamo, ima naravno jedan manji deo koji razume, ali naravno to ne manifestuju nego govore te stvari o kojima i vi govorite. Nije pitanje nekog istraživanja i rezultata istraživanja javnog mnjenja pa da li će Vučić raspisati ili neće raspisati izbore. Pitanje je političke odluke, da li ti izbori vode ka stabilizaciji države ili unose ili donose mogućnosti još većeg haosa.

- Da li bi izbori za nekog bili samo sredstvo da dodatno prodube krizu ili pokuša da izborne, izborne cikluse, izbornu kampanju iskoristi za pravljenje nekih situacija koje ne želimo da vidimo u našim gradovima i ulicama. A bojim se da njih, blokadere, ne bi interesovao izborni rezultat.

- Pa imaju oni istraživanja, dobiju oni pa daju njima stranci istraživanja, da se ne lažemo. Da je Srbija na prvom mestu, nije jedna stranka. I oni sve to. Oni bi rekli naravno već u 20 časova i 5 minuta tog izbornog dana da su pobedili, kada bi stigli pravi izborni rezultati, rekli bi da su pokradeni. Onda bi rekli da su svi na ulicama pokradeni. Pitanje je kako se vodi izborna kampanja u trenucima kada neko preteći dolazi na kuću, preti da će da prebije, tuče. Čitav taj arsenal odvratnih poruka i pretnji. A priželjkujete izbore... U tom blokaderskom korpusu ima većina koji ne razume ovo o čemu pričamo i jedna manji deo koji to razume ali govore drugačije, rekao je Vučević pa se osvrnuo i na temu izbora rekavši kako se baviti predizbornim temama kad neko preti da će vam doći na kuću, da će vas proterati, spaliti, zabraniti vašoj deci da idu u školu...

1/3 Vidi galeriju Miloš Vučević Foto: Happy

- U stvari, oni preželjkuju da im se preda vlast, da mi ni ne učestvujemo u kampanji, jer za Boga, ako se negde mi pobunimo, oni bi hteli da se malo i tuku, i da napadaju, i da osporavaju, da sprečavaju, da zabranjuju, hapse, sve to što je već u njihovom vokabularu prisutno deset meseci. Tako da izbori su politička odluka i izbori moraju da vode ka daljoj stabilizaciji države, a ne ka destabilizaciji države i mislim da vođe to ne razumeju.

- Srbija je na prvom mestu, nije pitanje rejtinga jedne stranke. Vučić... SNS je 48%, hajmo mi se brzo na izbore da iskoristimo taj nalaz. SNS-u bi odgovarali izbori i jedna velika pobeda, ali to za Srbiju nije dovoljno. U jednom delu ne slažu, kad kažu ovo je apsolutna pobeda. 48% preračunato u mandatima je više nego apsolutna većina, ali nije to tema. Zaista, to nije tema. Zadovoljni smo i svesni nekih stvari koje moramo i mi dalje da popravljamo, u svakom smislu i kadrovskih i organizacionih.

O ljudima bez lica među blokaderima

- Ja sam čak i zapanjen da je 8% ili 7% ljudi u Srbiji spremno da podrži listu koja nema nijedno ime. Da je 8% ljudi u Srbiji spremno da podrži listu koja ne zna šta je politika ni šta bi bilo sa Kosovom i Metohijom, kako bi se odnosili prema Republici Srpskoj, da li je naš put u Evropu ili Briks, ništa ne znate. Dakle, ja ne potcenjujem njihov rezultat. Nažalost, oni ne razumeju da je to veliki uspeh za njih da imaju 7-8% podrške. Ali do 40% imaju da se voze mnogo.

Vučević je kazao i da je bio zgranut činjenicom da niko nije reagovao na kršenja prava deteta kad su đake izbacivali iz škola, ali reaguju sad kad se otpuštaju nastavnici, profesori koji ne žele da rade.

- Ali velika je stvar da su škole krenule i što su se đaci vratili u učionice. Velika je stvar. Nažalost, oni su nama uradili takav haos u državi da mi moramo da se radujemo nečemu što je normalno... ali dobra je stvar... đaci su u školama, učiteljice, nastavnici profesori su za katedrama, predaje se.

- Imaju jedinstvenu priliku. A zašto niko nije prihvatio ponuđenu ruku? Oni su bezlična politika. Politika bez lica. Neka svaki vaš gledalac zamisli ko bi bio premijer, ministar spoljnih poslova, ministar odbrane, ko vodi državu. Oni samo politički deluju bez političke odgovornosti. Oni bi samo da hapse i da streljaju. Ništa više.

"Sve to što pišete po društvenim mrežama, idite pa recite Vučiću u lice"

Osvrnuo se i na poziv na dijalog predsednika Vučića pa rekao: Prihvatite poziv za dijalog, idite vas troje-četvoro na dijalog sa Vučićem, birajte medije, birajte termin, birajte teme, imate jedinstvenu šansu. Sve to što pišete na društvenim mrežama, idite pa mu recite u lice. Recite to Vučiću u lice. Kažete da nije 12 godina hteo da razgovara sa vama, što nije istina, bio je u Skupštini više puta. Pa idite u emisiju pa mu recite ti 12 godina nisi smeo da razgovaraš sa nama. Kažete da je najnepopularniji, pa idite u emisiju pa mu recite ti si najnepopularniji. Kažete da je izgubio Kosovo, pa idite u emisiju pa mu recite pred celom Srbijom da je izgubio Kosovo.

O građanima protiv blokada

- Ja sam ponosan na činjenicu, posebno ovaj poslednji vikend... Prethodni vikend smo imali u gotovo 100 mesta skupove preko sto hiljada, odnodno oko sto pet hiljada ljudi je učestvovalo u sto mesta bez ijednog incidenta. To nije pitanje samo SNS-a, to je pitanje očigledno odgovora, javnosti ili građana Srbije u odnosu na sve ono što nam se dešavalo.

-To nam zaista uliva i jedan vid optimizma, nade za spasenje Srbije, za očuvanje Srbije. Ljudi su dugo ćutali, preko sto hiljada u jednom danu u sto mesta. Nijedan incident, mi nismo pravili nikakve incidente, nismo nikog napadali, nismo išli nikome na kuću, nismo napadali ničiju porodicu, nismo rekli da ćemo nekome nešto da naudimo. Ljudi su samo rekli da se bore protiv blokada i ljudi hoće da im se vrate one osnovne vrednosti njihovih života, a to je pre svega pitanje sigurnosti i pitanje stabilnosti. Ljudi hoće da imaju sigurnost da kada se kreću ulicom, kada im dete ide u školu, kada idu na posao, kada idu se vide s prijateljima, neće da razmišljaju da li će neko da blokira, da zaustavi, da ih zabrani, da ih opsuje, da im preti.

- Ljudi hoće da vide da država funkcioniše normalno, da su đaci u školama, studenti na fakultetima, radnici u fabrikama, da država bude ono što treba da bude, za šta svi živimo u krajnjem slučaju. I verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veće skupove, očekujemo oko 120 mesta.

- Mi ćemo pozvati u nedelju na okupljanje građana Srbije, na sabor građana Srbije protiv blokada, ali na neki vid i porodično okupljanje. To su vrednosti u koje mi verujemo i ne sprečavajući nekome drugome da veruje neke druge stvari ili da se okuplja povodom drugog. Niti ih ugrožavajući u bilo kom smislu. A država mora da obezbedi svima bezbednost.

- Pozivam građane u nedelju na mirno okupljanje, nije protiv ikog lično ili stranački. Mi samo želimo, kažem, da nam vrate normalan život. Građanima je dosta blokada. Građanima je dosta blokada u njihovim životima. Hoće da žive normalno, hoće sigurnost, hoće stabilnost, naglasio je Vučević.

O Prajdu

- Po meni, da, ovo je prvi put da je taj skup politički, rekao je Vučević dodavši da po prvi put taj skup ima jasnu političku diferencijaciju, odnosno jasnu političku odrednicu.

O novim merama države i cenama

- Ovo nije rat protiv trgovačkih lanaca i trgovaca, ovo je samo postavljanje fer pravila, postavljanje načina poslovanja za sve u kontekstu da nije sporna zarada, ali ne možete da imate ekstremne zarade i ekstremne profite na teret građana.

- Nije problem ni da radite, ni zaradite, jer i zapošljavate ljude, plaćare poreze, nije problem ni profit, ali je problem ekstrazarada, nije normalno da zaradite 5-6 puta u razlici kad kupite od proizvođača i kad vi prodate, naglasio je Vučević dodavši da je ponosan i na predsednika i na Vladu Srbije i na njihovu hrabrost što su ovo uspeli da sprovedu u delo i pretoče u konkretne mere.

- Nažalost nisu su se desile neke stvari koje su se dešavale u drugim državama, kada su dolazili veliki evropski lanci koji su pre svega bili poznati po niskim cenama i trebali da budu sad jedan korektivni faktor na tržištu. To se u Srbiji nije desilo, nego se taj lanac brzo pridružio ovim velikim trgovinskim lancima, drugim velikim i ušao s njima, mogu slobodno da kažem, u kartelizaciju.

- Ali dobro je da vlada priča sa trgovcima jer oni, ponavljam, nisu neprijatelji. Ne treba ih definisati kao neprijatelje države i svih nas.

- Ne zaboravite da sad imate potrošačku korpu 20% odsto jeftinije, pa povećanje plata prosvetnim radnicima u oktobru, učiteljicama, vaspitačicama, pa povećanje penzija...., rekao je Vučević podsetivši i na boljitak za građane kad je reč o jeftinijim kreditima, posebno stambenim za mlade, ogrevu, struji..., pa naknade za novorođenu decu, besplatni vrtići... To su sve akcije države koja pokazuje odgovornost prema građanima...

- Ne zaboravite i Alimentacioni fond koji prvi put saoseća sa samohranim roditeljima i na sebe preuzima tu dužnost umesto nesavesnog roditelja...

- Mi po prvi put imamo da država pokazuje solidarnost sa samohranim roditeljima, znači ne čeka se da neki roditelj sam izdržava decu, a drugi roditelj, koji je nažalost neodgovoran, nesavesan, da ga ta tuži pa vodi dugačke parnice, sudske postupke, krivične, kako god. Ovde država sa Alimentacionim fondom ulazi, pomaže samohranom roditelju, a onda država dalje procesuira onoga ko nije savestan, neodgovoran, ko krši pravne norme.

- Nemojte zaboraviti ni populacionu politiku, ni demografsku politiku. Povećali smo u svim iznosima i svim stavkama izdvajanje države za novorođenu decu. Sve to mora se posmatrati kao jedan paket mera.

- Kad je reč o ceni goriva, cena goriva najmanje zavisi od nas. Kad bi stali ratovi i kad bi se ukinule sankcije, verujte da bi gorivo odmah pojeftinilo.

- Mi sve vreme držimo kurs dinara stabilno, podsetio je Vučević na tu činjenicu ali i na sve mere države dosad koje pokazuju da država pre svega odgovara građanima, a nije neki otuđeni sistem administracije i birokratije. Briga o ljudima koji imaju niže zarade pokazuje da i ljudi s nižim zaradama treba isto da osete prednosti kad država ekonomski napreduje, da država ima snage da koriguje stvari koje ne valjaju, a da popravlja ili unapređuje stvari koje svakako doprinose boljem životu.