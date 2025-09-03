Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u trodnevnoj poseti Kini, a predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osvrnula se na skandalozne natpise u tajkunskim medijima Dragana Šolaka koji optužuju predsednik Vučića da posetom Kini samo šteti Srbiji.

- Ne postoji državnik koji se ne odazove pozivu predsednika Kine. Ovo je velika čast, a još veća je čast kada vam predsednik Kine dođe u posetu, što se desilo zahvaljujući predsedniku Vučiću. Oni sada zalaze u apsurd, jer nemaju šta da mu zamere. Protekla nedelja je verovatno najlepša i najuspešnija još od one nemile tragedije, jer je Srbija ponovo stala na noge zahvaljujući predsedniku Vučiću. Poslednjih nedelju dana je jasno da je čitav Vučićev plan da se vratimo sebi i boljem standardu građana Srbije konačno daje rezultate - rekla je Brnabić za TV Pink.

- Od prvog decembra ove godine prosečna penzija u Srbiji će biti 490 evra što je neverovatan rezultat. Dogovoreno je i povećane minimalne cene rade, tako da će minimalac u Srbiji biti preko 500 evra, a povećanje u prosveti takođe dolazi u oktobru i njihova početna plata će biti preko 905 evra - rekla je Brnabić.

Foto: Printscreen/TV Pink

Brnabić dodaje da su se ove nedelje desile fantastične stvari za našu zemlju zahvaljujući planu predsednika Vučića.

- Imamo značajno umanjenje cena u prodavnicama, za jedno 10-20 procenata što govori i o povećanju standarda. Škole su krenule neometano da rade iako su mnogi pokušavali to da spreče. Videli smo i sastanak Vučića sa Putinom gde je najvažnija tema bila energetska sigurnost. Zbog toga ti naslovi puni nemoći u Šolakovim medijima koji su pristrasni i neprofesionalni, što je rekao i njihov sada većinski vlasnik - rekao je Vučić.

Brnabič ističe da predsedniku Vučiću, za razliku od lidera opozicije, nisu važni vlast, novac i moć već Srbija i njeni građani.