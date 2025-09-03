Bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić u izjavi za N1 prizivao je scenario iz Rumunije, poredići predsednika Aleksandra Vučića sa diktatorom Nikolaje Čaušeskuom! On je rekao da "nije jedina simbolika između Temišvara i Novog Sada to što su bili, u jednom trenutku, glavni gradovi Vojvodine, nego će izgleda to biti i simbolika pada jednog diktatora", čime je praktično pokazao da priželjkuje Vučiću sudbinu Čaušeskog.

- Studenti su pozvali da u petak građani Srbije dođu u Novi Sad. Nije izgleda jedina simbolika između Temišvara i Novog Sada to što su bili, u jednom trenutku, glavni gradovi Vojvodine, nego će izgleda to biti i simbolika pada jednog diktatora. U Temišvaru se to već dogodilo, u Novom Sadu će se izgleda tek dogoditi jer ovaj režim nema nameru da mirno okonča nezadovoljstvo građana i sukob koji je proizašao iz tog nezadovoljstva. A svaki režim bira da li je smenjiv ili oboriv. Očito ovaj režim bira ovo drugo - rekao je Pajtić juče u uključenju za N1.