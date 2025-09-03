PAJTIĆ PRIZIVA VUČIĆU SUDBINU ČAUŠESKOG KOJI JE STRELJAN! Skandal na N1, jezive reči opozicionara
Bivši predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić u izjavi za N1 prizivao je scenario iz Rumunije, poredići predsednika Aleksandra Vučića sa diktatorom Nikolaje Čaušeskuom! On je rekao da "nije jedina simbolika između Temišvara i Novog Sada to što su bili, u jednom trenutku, glavni gradovi Vojvodine, nego će izgleda to biti i simbolika pada jednog diktatora", čime je praktično pokazao da priželjkuje Vučiću sudbinu Čaušeskog.
- Studenti su pozvali da u petak građani Srbije dođu u Novi Sad. Nije izgleda jedina simbolika između Temišvara i Novog Sada to što su bili, u jednom trenutku, glavni gradovi Vojvodine, nego će izgleda to biti i simbolika pada jednog diktatora. U Temišvaru se to već dogodilo, u Novom Sadu će se izgleda tek dogoditi jer ovaj režim nema nameru da mirno okonča nezadovoljstvo građana i sukob koji je proizašao iz tog nezadovoljstva. A svaki režim bira da li je smenjiv ili oboriv. Očito ovaj režim bira ovo drugo - rekao je Pajtić juče u uključenju za N1.
Zanimljivo je da je ovu izjavu dao baš u danu kada je istraživanje agencije Ipsos pokazalo da Srpska napredna stranka ima podršku od 48,2 odsto birača, dok tzv. studentsku listu spontano spomene 8,1 odsto ispitanika.
Što se tiče ostalih opozicionih lista, Pokret Kreni-promeni Sava Manojlovića ima 6,2, Stranka slobode i pravde Dragana Đilas 5, a Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića 3,3 odsto. Ostale stranke su ispod cenzusa.