Aleksandar Vulin, koji u NR Kini boravi na poziv Vlade te zemlje, prisustvovao je danas velikoj vojnoj paradi u Pekingu organizovanoj povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.
VULIN NA VELIKOJ VOJNOJ PARADI U PEKINGU: Kina je Srbiji ukazala posebnu počast, naša zemlja jedina sa dva predstavnika na centralnoj svečanosti (FOTO)
Kina je Srbiji ukazala posebnu počast time što je naša zemlja jedina iz koje na centralnoj svečanosti obeležavanja značajne godišnjice prisustvuju dva predstavnika - zvanična delegacija predvođena predsednikom svih Srba Aleksandrom Vučićem i uz poseban poziv Aleksandar Vulin. Oni će, sa glavne bine, zajedno sa još 25 šefova država i vlada i 11 bivših predsednika i premijera, posmatrati vojnu paradu.
Aleksandar Vulin prisustvovaće i svečanom prijemu povodom istorijske pobede nad fašizmom koji predsednik NR Kine, Si Đinping, organizuje za najviše zvaničnike.
