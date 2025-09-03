Slušaj vest

Srdačan i prijateljski susret sa premijerom Slovačke Robertom Ficom. Srpski i slovački narodi su bratski narodi, a sa premijerom Ficom sam razgovarao o političkoj situaciji u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji se u Pekingu sastao s premijerom Slovačke Republike Robertom Ficom.

- Razgovarali smo o jačanju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i trgovine, koje otvaraju prostor za nove investicije i bolju povezanost naših privreda. Premijer je još jednom potvrdio da će Slovačka da učestvuje, u punom kapacitetu
na našoj izložbi #EXPO2027, što će biti i dobra prilika da Fico poseti Beograd.

- Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno proširiti političku i ekonomsku saradnju, koja će doprineti još čvršćem povezivanju naših država i naroda u godinama koje dolaze, zaključio je predsednik.

