Uroš Piper se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće:

"Skakač i Dama javljaju!

Održana sednica Predsedništva DSS pre par dana:

1. Zabranjujem svakom opštinskom odboru da ide na bilo koje naredne ulične proteste. Dosta je bilo gubljenja vremena sa balavurdijom, kojom pritom upravlja neko sa Zapada.

2. Vraćamo se u Skupštinu Srbije na zasedanja, ako ne odmah na prvu sednicu, sigurno na narednu i aktivno učestvujemo.

3. Na izbore idemo mimo balavurdija blokaderske liste. Ili sami sa POKS ili sa Nestorovićem. Problem je što deda Nestor traži pola svih mandata, ali srediću to ja sa starkeljom.

- Očigledno je shvatio da je ekstremno zaglibio u obojenu revoluciju, pa bi kao fol povratak na patriotsku i priču umerene opozicije. Ne vredi, nasilje nad ženama u parlamentu ti NIKADA NEĆE BITI ZABORAVLJENO, NITI OPROŠTENO I ZAVRŠIĆEŠ ZASLUŽENO ISPOD CENZUSA! Makar pokušao i šlepanje sa Nestorovićem, napisao je Piper u tvitu o detaljima sa sednice DSS-a.