Slušaj vest

Uroš Piper se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće:  

"Skakač i Dama javljaju!

Održana sednica Predsedništva DSS pre par dana:

Miloš Jovanović:

1. Zabranjujem svakom opštinskom odboru da ide na bilo koje naredne ulične proteste. Dosta je bilo gubljenja vremena sa balavurdijom, kojom pritom upravlja neko sa Zapada.

2. Vraćamo se u Skupštinu Srbije na zasedanja, ako ne odmah na prvu sednicu, sigurno na narednu i aktivno učestvujemo.

3. Na izbore idemo mimo balavurdija blokaderske liste. Ili sami sa POKS ili sa Nestorovićem. Problem je što deda Nestor traži pola svih mandata, ali srediću to ja sa starkeljom.

- Očigledno je shvatio da je ekstremno zaglibio u obojenu revoluciju, pa bi kao fol povratak na patriotsku i priču umerene opozicije. Ne vredi, nasilje nad ženama u parlamentu ti NIKADA NEĆE BITI ZABORAVLJENO, NITI OPROŠTENO I ZAVRŠIĆEŠ ZASLUŽENO ISPOD CENZUSA! Makar pokušao i šlepanje sa Nestorovićem, napisao je Piper u tvitu o detaljima sa sednice DSS-a.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPIPER RASKRINKAO ŠOLAKOVE MEDIJE: Zaboravili su samo da nam kažu jednu sitnicu o advokatu Nikoline Sinđelić
Uroš Piper (8).png
Politika"BLOKADERIMA UPRAVLJAJU STRANI MOĆNICI" Analitičari o odbijanju Vučićevog poziva na dijalog: "Sve rade na dugme, ne smeju u debatu jer nemaju autonomiju"
Ilija Kajzet Nebojša Obrknežev Mihajlo Rabrenović
Politika"PONOVO STE BLOKADERI U SVEMU OMAŠILI" Uroš Piper jasan u 4 tačke: Blokaderi nasilnici ponovo poraženi!
Uroš Piper (6).png
PolitikaPIPER OTKRIO MOGUĆI PAKLENI PLAN BLOKADERA: "Spremaju isti scenario paljenjem prostorija SNS poput masakra u Odesi 2014. godine"
Uroš Piper (10).png
PolitikaPIPER OGOLIO LAŽI NOVINARA N1: "Nisu bili u pritvoru zato što su BRANILI STUDENTE - već zbog toga što su divljački NAPALI PRIPADNIKE MUP-a Srbije"
uros piper.jpg
Politika"I GLE ČUDA, JEDAN ČOVEK - A DVE LIČNOSTI" Piper o manipulacijama Nove S i N1: Hoće centrala da pogreši jednom - provaljeni ste medijski Sautempton drugoligaši
aleksandar cvrkotic.jpg