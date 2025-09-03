SRBIJA PRIVLAČNA ZA INVESTICIJE! Vučić sa predstavnicima kineskih kompanija u Pekingu: Posebnu pažnju posvetili smo budućim ulaganjima (foto)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara danas sa predstavnicima kineskih kompanija u Pekingu.
Sa predstavnicima kompanije iFlytek
- iFlytek, vodeća kineska kompanija u oblasti veštačke inteligencije i digitalizacije, predstavila nam je mogućnosti za saradnju u obrazovanju i javnoj upravi. Njihova rešenja već se primenjuju u školama, a cilj nam je dalje unapređenje digitalne pismenosti i efikasnosti administracije. Dogovorili smo se da istražimo i zajedničke projekte u razvoju novih tehnologija - objavio je predsednik.
Sa predstavnicima kompanije CRBC
- Sa našim prijateljima i partnerima, kompanijom CRBC, sa kojom već imamo bogato iskustvo u oblasti infrastrukture, razgovarao sam o nastavku uspešne saradnje. Njihovi projekti autoputeva i železnica već su značajno unapredili saobraćajnu mrežu Srbije i povezali nas sa regionom. Posebnu pažnju posvetili smo budućim ulaganjima koja će dodatno ojačati logističke kapacitete naše zemlje i doprineti sveukupnom ubrzanom razvoju i modernizaciji Srbije - naveo je predsednik.
Sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda
- Veliko interesovanje za poslovanje i investiranje u Srbiji pokazala je kineska kompanija Guangdong Hongda, specijalizovana za rudarski inženjering i odbrambene sisteme. Predstavili su planove za razvoj rudarskih i inženjerskih projekata, modernizaciju postojećih kapaciteta i transfer tehnologije. Verujem da će njihovo prisustvo doprineti bržem napretku zemlje i dodatno učvrstiti sveobuhvatnu privrednu saradnju Srbije i Kine - napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu uz fotografiju.
Sa predstavnicima kompanije Zijin Mining Group
- Sa predstavnicima Zijin Mining Group, jedne od najvećih svetskih rudarskih kompanija, razgovarao sam o daljem razvoju strateških projekata u Srbiji. Razmatrali smo unapređenje postojećih projekata, kao i dodatne investicije, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine. Potvrdili smo nastavak saradnje, sa ciljem daljeg razvoja industrije, stvaranja novih radnih mesta i očuvanja prirodnih resursa", istakao je predsednik.
Ova kompanija je jedan od najvećih kineskih investitora u Srbiji, koja je 2018. godine investirala u RTB Bor.
Inače, Kina je prošle godine bila pojedinačno najveći investitor u Srbiji sa više od milijardu evra investicija na godišnjem nivou.
"Radostan sam što Srbija privlači toliko interesovanja. To su neke kompanije koje rade u našoj zemlji, gde imate obavezu da ukažete poštovanje prema njima u Narodnoj Republici Kini, ali i najmanje deset kompanija sa kojima nikakvu saradnju do sad nismo imali", rekao je Vučić.
Prethodno, predsednik Vučić je danas imao sastanak sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, a prisustvovao je, zajedno sa suprugom i vojnoj paradi povodom obeležavanja 80. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu.