Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara danas sa predstavnicima kineskih kompanija u Pekingu.

Sa predstavnicima kompanije iFlytek

- iFlytek, vodeća kineska kompanija u oblasti veštačke inteligencije i digitalizacije, predstavila nam je mogućnosti za saradnju u obrazovanju i javnoj upravi. Njihova rešenja već se primenjuju u školama, a cilj nam je dalje unapređenje digitalne pismenosti i efikasnosti administracije. Dogovorili smo se da istražimo i zajedničke projekte u razvoju novih tehnologija - objavio je predsednik.

Sa predstavnicima kompanije CRBC

- Sa našim prijateljima i partnerima, kompanijom CRBC, sa kojom već imamo bogato iskustvo u oblasti infrastrukture, razgovarao sam o nastavku uspešne saradnje. Njihovi projekti autoputeva i železnica već su značajno unapredili saobraćajnu mrežu Srbije i povezali nas sa regionom. Posebnu pažnju posvetili smo budućim ulaganjima koja će dodatno ojačati logističke kapacitete naše zemlje i doprineti sveukupnom ubrzanom razvoju i modernizaciji Srbije - naveo je predsednik.

Sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda

- Veliko interesovanje za poslovanje i investiranje u Srbiji pokazala je kineska kompanija Guangdong Hongda, specijalizovana za rudarski inženjering i odbrambene sisteme. Predstavili su planove za razvoj rudarskih i inženjerskih projekata, modernizaciju postojećih kapaciteta i transfer tehnologije. Verujem da će njihovo prisustvo doprineti bržem napretku zemlje i dodatno učvrstiti sveobuhvatnu privrednu saradnju Srbije i Kine - napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu uz fotografiju.

Sa predstavnicima kompanije Zijin Mining Group

- Sa predstavnicima Zijin Mining Group, jedne od najvećih svetskih rudarskih kompanija, razgovarao sam o daljem razvoju strateških projekata u Srbiji. Razmatrali smo unapređenje postojećih projekata, kao i dodatne investicije, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine. Potvrdili smo nastavak saradnje, sa ciljem daljeg razvoja industrije, stvaranja novih radnih mesta i očuvanja prirodnih resursa", istakao je predsednik.

Ova kompanija je jedan od najvećih kineskih investitora u Srbiji, koja je 2018. godine investirala u RTB Bor.

Inače, Kina je prošle godine bila pojedinačno najveći investitor u Srbiji sa više od milijardu evra investicija na godišnjem nivou.