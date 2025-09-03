"POKAZALI SU VELIKO INTERESOVANJE ZA POSLOVANJE I INVESTIRANJE U SRBIJI" Predsednik Vučić u Pekingu razgovarao sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda.
"Veliko interesovanje za poslovanje i investiranje u Srbiji pokazala je kineska kompanija Guangdong Hongda, specijalizovana za rudarski inženjering i odbrambene sisteme. Predstavili su planove za razvoj rudarskih i inženjerskih projekata, modernizaciju postojećih kapaciteta i transfer tehnologije. Verujem da će njihovo prisustvo doprineti bržem napretku zemlje i dodatno učvrstiti sveobuhvatnu privrednu saradnju Srbije i Kine", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu uz fotografiju.
Podsetimo, Vučić se prethodno sastao i sa predstavnicima kompanije "Ziđin Mining Group".
Prethodno, predsednik Vučić je danas imao sastanak sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, a prisustvovao je, zajedno sa suprugom i vojnoj paradi povodom obeležavanja 80. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu.