Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Guangdong Hongda.

"Veliko interesovanje za poslovanje i investiranje u Srbiji pokazala je kineska kompanija Guangdong Hongda, specijalizovana za rudarski inženjering i odbrambene sisteme. Predstavili su planove za razvoj rudarskih i inženjerskih projekata, modernizaciju postojećih kapaciteta i transfer tehnologije. Verujem da će njihovo prisustvo doprineti bržem napretku zemlje i dodatno učvrstiti sveobuhvatnu privrednu saradnju Srbije i Kine", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu uz fotografiju. 

Podsetimo, Vučić se prethodno sastao i sa predstavnicima kompanije "Ziđin Mining Group". 

Prethodno, predsednik Vučić je danas imao sastanak sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, a prisustvovao je, zajedno sa suprugom i vojnoj paradi povodom obeležavanja 80. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu.

