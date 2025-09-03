Slušaj vest

U Pekingu je juče održan sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa šefom Ruske federacije Vladimirom Putinom, o čemu i juče i danas izvštavju i pišu svi vodeći ruski mediji, obavezno podsećajući na to je naša država jedina zemlja u Evorpi koja nije uvele sankcije Rusiji.

Komersant, Izvestija, Ria Novosti, TASS i mnogi drugi pišu da je sastanak protekao u prijateljskom duhu, da su dvojica predsednika razgovarala o ekonomskoj saradnji, NIS-u, ali i naglašavaju da je Vučić Putina nazavo "dragim prijateljem Srbije", a kao posebnu vest donose i izjavu predsednika Srbije da je potrebna priprema da bi se sati i po razgovaralo sa prvim čovekom Rusije.

Pogledajte kako su ruski mediji izveštavali o susretu Putina i Vučića u Pekingu:

Ruski mediji izveštavaju o sastanku Vučića i Putina u Pekingu Foto: Print Screen

Ono što je skoro svako od ovih medija izdvojio je činjenica da Srbije nije uvela sanckije Rusiji. 

Razgovor dvojice predsednika održan je na ruskom jeziku, a Putin je, između ostalog, rekao da Rusija poštuje nezavisnu orijentaciju koju Srbija ima pod rukovodstvom Vučića.

On je najavio i da će do kraja godine biti održana još jedna sednica Mešovitog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Republike Srbije i Ruske Federacije.

Da podsetimo, Vučić i Putin borave u Pekingu gde je održana velika vojna parada kojom ta zemlja obeležava Dan pobede, odnosno 80. godina od pobede u Drugom svetskom ratu.

Parada u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK / POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara danas sa predstavnicima kineskih kompanija u Pekingu.

Pre tih sastanaka, pedsednik Srbije sastao se u Pekingu sa slovačkim premijerom Robertom Ficom.

