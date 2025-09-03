Slušaj vest

Dok takozvana "studentska lista" drži imena kandidata za izbore koje traže preko društvenih mreža i nasiljem na ulicama u tajnosti, i uporedo poručuje opoziciji sa svojih X i Instagram naloga da se skloni i da ne žele na izbore zajedno sa njima, deo te iste opozicije tvrdi da nema nikakvih "problema u raju" i to onom daleko od Beograda, a da se samo u glavnom gradu Srbije izgleda odigrava predstava za javnost "Studenti neće opoziciju".

Tu predstavu raskrinkala su upravo dvojica lidera opozicionih stranka - Srđan Milivojević (Demokratska stranka) i Pavle Grbović (Pokret slobodnih građana Srbije).

Oni su tokom gostovanja na N1 otvoreno rekli da saradnja i komunikacija u blokaderskom pokretu, na relaciji studenti blokaderi-opozicija itetako postoji, i da je kvalitetna!

"Itekako na lokalima postoje dogovori i zborova i studenata i političkih stranaka. Što je sredina manja, kao što je Novi Pazar, recimo, to je veća solidarnost... Pa i Kosjerić i Kruševac, mi se u Kruševcu jako brzo dogovorimo, u toku noći, šta ćemo sutra da radimo", rekao je Milivojević.

Na to se nadovezao predsednik PSG Pavle Grbović, koji je "podcrtao ono što je Srđan rekao".

"To je tačno, istinito, i zato što je važno - čini mi se da taj problem - nesaradnje i odsustva komunikacije - postoji samo u Beogradu. U svim drugim mestima, računajući i Novi Sad i Niš, ta komunikacija postoji na vrlo kvalitetnom nivou", istakao je Grbović.

Na ovo je još u avgustu ukazao i šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov, koji je tada rekao da oni "igraju toplo-hladno i malo se vole, malo se ne vole".