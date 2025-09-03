"SARADNJA IZMEĐU STUDENATA BLOKADERA I OPOZICIJE POSTOJI!" Milivojević i Grbović priznali: Samo je u Beogradu problem u komunikaciji, na lokalu se dogovaramo
Dok takozvana "studentska lista" drži imena kandidata za izbore koje traže preko društvenih mreža i nasiljem na ulicama u tajnosti, i uporedo poručuje opoziciji sa svojih X i Instagram naloga da se skloni i da ne žele na izbore zajedno sa njima, deo te iste opozicije tvrdi da nema nikakvih "problema u raju" i to onom daleko od Beograda, a da se samo u glavnom gradu Srbije izgleda odigrava predstava za javnost "Studenti neće opoziciju".
Tu predstavu raskrinkala su upravo dvojica lidera opozicionih stranka - Srđan Milivojević (Demokratska stranka) i Pavle Grbović (Pokret slobodnih građana Srbije).
Oni su tokom gostovanja na N1 otvoreno rekli da saradnja i komunikacija u blokaderskom pokretu, na relaciji studenti blokaderi-opozicija itetako postoji, i da je kvalitetna!
"Itekako na lokalima postoje dogovori i zborova i studenata i političkih stranaka. Što je sredina manja, kao što je Novi Pazar, recimo, to je veća solidarnost... Pa i Kosjerić i Kruševac, mi se u Kruševcu jako brzo dogovorimo, u toku noći, šta ćemo sutra da radimo", rekao je Milivojević.
Na to se nadovezao predsednik PSG Pavle Grbović, koji je "podcrtao ono što je Srđan rekao".
"To je tačno, istinito, i zato što je važno - čini mi se da taj problem - nesaradnje i odsustva komunikacije - postoji samo u Beogradu. U svim drugim mestima, računajući i Novi Sad i Niš, ta komunikacija postoji na vrlo kvalitetnom nivou", istakao je Grbović.
Na ovo je još u avgustu ukazao i šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov, koji je tada rekao da oni "igraju toplo-hladno i malo se vole, malo se ne vole".
"Ali suština je u tome da oni sarađuju međusobno, da se neki lideri opozicije kao što su Miroslav Aleksić ili Dragan Đilas hvale da finansijski pomažu sve ovo što se dešava. Tako da je sve to ista ekipa. I to što oni pokušavaju na neki način da naprave distancu od Đilasa, Aleksića, Miloša Jovanovića, Ćute Jovanovića, Srđana Milivojevića i ostalih, to su taktičke stvari da bi prikupili više glasova jer znaju da su ovi ljudi ekstremno nepopularni i da za njih niko neće da glasa", kazao je Jovanov.