Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj poseti Kini, povodom obeležavanja 80 godina od pobede u Drugom svetskom ratu. Vučić prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Pekingu među liderima 26 zemalja, a već se sastao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, dok ga danas očekuje i razgovor sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Dragoljub Kojčić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Ova poseta ima snažan simbolički, politički i ekonomski značaj za Srbiju, jer potvrđuje strateško partnerstvo sa Kinom i Rusijom i jača međunarodni ugled naše zemlje. Na ovu temu za Kurir govorili su Dragoljub Kojčič, politički filozof, kao i Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS-a.

Kojčić: Srbija je izuzetni gost

- Ovaj skup je vrlo politički racionalno povezan. Oni koji su prisustvovali su pažljivo odabrani. Geopolitika više nije odnos velikih sila prema malim, danas je planetarna situacija takva da umesto političkih vrednosti prostora, bitne su ideje koje se nose. Srbija je izuzetni gost - kaže Kojčić.

Kojčić kaže da je Srbija postala kristal nove političke ideologije, ideologije suverenizma i autonomizma.

- Trampova administracija takođe prepoznaje da se Srbija pokazala kao kristal koji će moći da širi ovu ideju oko sebe - kaže Kojčić.

Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Bakarec: Rusija nam pruža podršku

Kada je u pitanju sastanak predsednika Vučića i predsednika Putina, Bakarec kaže da je bitno to što je razgovarano o energetici, budućim naftnim i gasnim arandžmanima, pa dodaje da je siguran da će se saradnja nastaviti po povoljnim cenama koje Srbija dobija.

- Rusija nam pruža podršku i govore da je u Srbiji pokušaj izvršenja krvave, obojene revolucije. Rusija, kada se raspao Sovjetski Savez, je imala iskustvo jer je prvo rukovodstvo bilo pro-zapadno i dovelo je Rusiju na ivicu građanskog rata, odnosno obojene revolucije koja je izazvana spolja - kaže Bakarec.

Bakarec dodaje da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, dok je Kojčić naveo da je srpsko rukovodstvo ranije mislilo da je bilo najbitnije poklonjavati se zahtevima sa zapada, a ne dobiti ništa.

- Prisustvo našeg predsednika pokazuje našu snagu. Ona je daleko veća nego što su geografske, demografske ili ekonomske dimenzije naše zemlje, jer se gradi na ugledu i autoritetu - kaže Kojčić.

