Slušaj vest

Srbija i svet pulsiraju u istom ritmu, a čitav svet u prethodna dva dana gleda u pravcu Kine, gde je svečano, vojnom paradom obeležena osamdeseta godišnjica od završetka Drugog svetskog rata.

Nenad Vuković Foto: Kurir Televizija

Najveći svetski lideri, sa izuzetkom američkog predsednika Donalda Trampa, prisustvovali su ovoj svečanosti, a upravo ova činjenica je otvorila prostor za teorije zavere i nagađanja šta su glavne poruke sa ovog skupa.

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, a na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nenad Vuković, Društvo lobista Srbije, profesor Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, kao i Ljubomir Đurić,

Vuković o Vučićevoj poseti Kini: Srbiji je ovde mesto - Ovo su države koje su nam već ukazale podršku Izvor: Kurir televizija

Vuković: Srbiji je ovde mesto! Ovo su zemlje koje su već pokazale podršku Srbiji

Vuković navodi da je poslednjih dana bila velika kontroverza da li je pojavljivanje Srbije dobar ili loš potez, pa je i objasnio:

- Moje mišljenje je da je jako dobro biti prisutan na sastanku i paradi koja je okupila veliki broj značajnih donosioca odluka iz velikog broja moćnih država, kao i u aspektu kulture sećanja i iz istorijskog aspekta - kaže Vuković.

On podseća da je Srbija u Drugom svetskom ratu bila na pravoj strani, pa je Srbiji i u istorijskom smislu mesto na ovom mestu.

- To su značajni trgovinski partneri i države koje nemaju predrasude prema Srbiji. Pokazale su da podržavaju Srbiju kako u UN, tako u svim aspektima strateškog pozicioniranja Srbije i borbi za naše interese. U zaštiti naših interesa moraju da učestvuju druge moćne zemlje, poput Kine i Rusije - kaže Vuković.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Petričković: Ovo je interes našeg stanovništva i države

Petričković kaže da je ovo značajan diplomatski potez, i dodao:

- Ovde se radi o interesu stanovništva Srbije, države Srbije jer se nalazimo u nečemu što se zove nova izgradnja svetske arhitekture. Svi, pa tkao i Srbija, sada pokušavaju da nađu svoje mesto i startnu poziciju sa koje će krenuti jer svedočimo nečemu što se menja pred našim očima, kada je u pitanju odnos velikh sila - kaže Petričković.

Petričković dodaje da strana Kine, Rusije i prisutnih zemalja ima dobru platformu koja ne poziva na princip krutog militarizma i nepoštovanja međunarodnog prava, već pokušava da nađe način za povratak u normativne i pravne okvire.

- Svaka od tih članica nije neprijatelj nekom drugom savezu, već žele da svi zasite svoje apetite svog interesa - kaže Petričković.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Đurić: Mi to zovemo neutralnost, a Evropa svrstavanje sa Rusijom

Đurić kaže da je balansiranje politike komplikovana stvar jer se ne može učiniti ukoliko neko od nas ne želi da budemo neutralnost:

- Vi nemate neutralnost ako neko to ne smatra za neutralnost. To što mi zovemo neutralnost Evropa vidi kao svrstavanje sa Rusijom. Mi moramo balansirati obe strane, ali to ne zavisi samo od nas - kaže Đurić.

On kaže da ne možemo samo obraćati pažnju na povoljan gasni aranžman jer ukoliko ovaj aražman isključuje investicije Evropske unije, onda taj gasni aranžman nije toliko povoljan.

- Mora da se bira strana, ne u svakom obliku, ali nebiranjem strana ni jedna strana ne smatra da ste na njihovoj strani. Kada pogledamo ulaganja, potencijal nije potpunosti ostvaren ni sa strane zapada, ni sa strane istoka. Putinu ne odgovara što smo mi neutralni, njemu treba saveznik u Evropi, a Evropa želi ujedinjeni front protiv Rusije - kaže Đurić.

Vuković o Vučićevoj poseti Kini: Srbiji je ovde mesto - Ovo su države koje su nam već ukazale podršku Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs