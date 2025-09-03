Slušaj vest

Bivši predsednik Republike Hrvatske i poslednji predsednik Predsedništva SFRJ, Stjepan Mesić, jasno i nedvosmisleno je izjavio da se u logoru Jasenovac dogodio genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima.

Ova izjava dolazi u okviru intervjua datog Centru za društvenu stabilnost u Zagrebu, kao deo dokumentarnog filma "Anatomija obmane – Vukovar", poslednjeg dela trilogije koja se bavi temama rata i istine na prostoru bivše Jugoslavije.

- Ja ću vam reći šta je rekao doglavnik Mile Budak kad su ga pitali kako će rešiti "srpsko pitanje". On je rekao: "To je dosta jednostavno. Jednu trećinu ćemo pobiti, jednu trećinu ćemo asimilirati, a jednu trećinu ćemo isterati". To je bila njegova formula - rekao je Mesić i dodao:

- Samo nepismen čovek može reći da nije bilo genocida u Jasenovcu. Genocid je bio i nad Romima i nad Jevrejima i nad Srbima, to je istorijska činjenica. 1942. u Požeškoj kotlini, selo se zove Sloboština, od 16. do 20. avgusta poklano je i ubijeno 1.362 osobe. Žena, dece i domaćeg stanovništva. Slušajte, to su velike brojke, ali se retko spominju jer to je pravoslavno mesto. Zamislite sad do kraja rata koliko je bilo žrtava, koji je to teror bio nad ljudima.