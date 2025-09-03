Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa brojnim predstavnicima kineskih kompanija u Pekingu. Nakon niza važnih razgovora, predsednik se obraća medijima.

On je otkrio o čemu je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija, kako je protekla vojna parada, kao i o drugim aktuelnim temama.

- Danas smo imali mnogo obaveza u Pekingu, mnogo toga smo mogli da vidimo i saznamo, mnogo važnih susreta imali. Bilateralne susrete sa 11 ili 12 svetskih lidera, dugo razgovarao sa predsednikom Alijevim, sa predsednikom Azerjbejdžana, sa Robertom Ficom, razgovarali o evropskom putu Srbije. Bili smo na paradi vojnoj gde ste mogli da vidite napredk kineske vojske, kineske tehnologije... Kina je danas neverovatno napredna, mnogo toga su uradili, danas su rame uz rame sa SAD u borbi za prvo mesto kao svetska, vojna, politička i ekonomska sila. Nisu ni blizu pokazaali sve što imaju i mogu ali su pokazali ono što im predstavlja prednost u odnosu na sve druge. Veliku su pažnju tome posvetili zapadni mediji, jer su se pravili kao da ne razumeju koliko je Kina otišla daleko, odjednom su kao iznenađeni onim što su mogli da vide. Posebno sistemima DH5, strateškim nuklearnim projektilima koje mogu da pogode svako mesto na zemaljskoj kugli, sa onih mesta koje kontrolišu Kinezi. Napreduju i dalje. Razgovarajući sa predstavnicima različitih država, razgovarao sam sa predsednikom Indonezije.

- Ono što je važno za građane, obavili smo mnogo razgovora sa predstavnicima kineskih kompanija, ukupno 11, sutra još tri. Da pronađemo najbolja rešenja za građane u mnogim oblastima, pričali smo sa kompanijama koji se bave primenom veštačke inteligencije u oblasti zdravstva, obrazovanja. Vodili razgovore sa kompanijama koje već rade u Srbiji i hoće dodatno da investiraju i zaposle još ljudi. Ziđin nam je ključna kompanija, ona nam održava istok Srbije i Majdanpek, i Negotin, Bor, Zaječar. Najveći poslodavac ubedljivo. Tražili smo dodatno, imamo pravo preče kupovine, zainteresovani smo za dalju kupovinu zlata. Država nije da vi budete na vlasti dan više i da nekome ko dolazi posle vas ostavite veće bogatstvo nego što su nama ostavili svojevremeno. To je pitanje odgovornosti. Imali smo sastanke sa značajnim energetskim kompanijama, imaćemo probleme sa proizvodnjom električne energije, moraćete da tražite skladišta, moramo da tražimo novije tehnologije, nova goriva koja se primenjuje i takve smo razgovore vodili. Razgovarali smo o letećim automobilima, očekujem da odbiju dozvolu u Kini, koji su sad ovde oko 300.000 dolara, verujem da ćemo sledeće godine do 1. decembra moći da pokažemo kako funkcionišu leteći automobili na teritoriji Srbije, i da ćemo imati primenu i korišćenje letećih automobila tokom EXPO, pa valjda će da nastave da me ismevaju. Mnogo napornih i važnih sastanaka. Gledali smo šta je to što želimo da kupimo od Kineza.

Foto: Pink

O sastanku sa predsednikom Kine

- Za mene je sutra najvažniji razgovor, oko 6 ujutru po srpskom vremenu. Sa predsednikom Kine, taj sastanak je realno da traje oko pola sata, moram da se spremim i da pokušam da napamet naučim i iskoristim naših 15 minuta, da se izborim za Srbiju, da dobijemo stvari koje su za nas važne. Trudiću se da izvučemo ekonomsku korist, najveću moguću, a da pokažemo respekt kineskim prijateljima i nikoga ne uvredimo.

O odnosu Kine prema Srbiji

- Svedoci ste, Srbija je ovde prva ili druga po popularnosti, mene prepoznaju kao njenog predsednika, od 26 velikih zemalja. Prvi ili drugi po prepoznatljivosti, po poštovanju koje imamo kod kineskih partnera dovoljno vam govori, iako nisam u bilateralnoj poseti, da ću biti primljen na najvišem nivou, da ću imati lično prijem, sastanak sa predsednikom Sijem koji imam svaki put kada to zatražim. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju, na razglednici da vide Sija, recimo Sarajevo, Zagreb, Podgorica? Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko i da je sve tuđe bolje. Glupo mi je da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini. Naša delegacija je bila smeštena u prvi red, ali to nema veze, koga to interesuje osim zaludnih ljudi.

Vučić je rekao da je razmatrano i šta je to što Kina ima i proizvodi od oružja, a što bi moglo da bude interesantno za Srbiju.

- Nismo mi zainteresovani za balističke rakete, hipersonične rakete, nuklearno oružje. Nemamo ni kapacitete ni para za tako nešto, suviše smo mali. Kinezi prave multirol avione koji imaju verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta u celom svetu, kao i vrhunske helikoptere i avione za točenje goriva, što je Srbiji manje potrebno zbog veličine naše zemlje.

- Mnoge druge stvari mogu da nam budu interesantne. Oni su nam dali posebne brošure gde pokazuju svoje takozvane lake tenkove od samo 30 tona težine koji su izuzetno korisni, imaju i dupsove, to je inače karakteristika kineskog naoružanja, da ne ostavljaju samo velike cevi - rekao je Vučić.

O paradi u Beogradu

Vučić je rekao da će 20. biti velika parada u Beogradu.

- Pokušali su da nam unište vojsku i gotovo da su uspeli. Vojsku smo podigli kao feniks iz pepela. Oni su danas ponos, nemojte da se pravimo naivni, da budemo fer, nisu Priština, Tirana i Zagreb slučajno formirali vojnu alijansu. Formirali su je zbog Srbije. Što nas terate da se pravimo gluplji nego što jesmo? Mi nikoga nećemo da diramo, samo ćemo da ćuvamo svoju teritoriju, svoj integritet. Imali ste Hrvatsku paradu organizovanu zbog Oluje i progona Srba, cela Evropa je ćutala na paradu u Zagrebu i svi su govorili baš lepo što je parada. Kada Srbija bude pravila paradau, po istom principu, u istim hrvatskim medijima pisaće - Vučić zvecka oružjem, kome Vučić preti...

Foto: Pink

O odlasku u Peking

- Na Bled nisam išao, pozvan je bio Macut, pametno i sa pravom nije otišao. Oni su pozvali blokadere na Bled, neka sa njima pričaju. Da mi poredite odnos i razgovor sa Plenkovićem i ne znam kim još, i naslušao sam se gluposti koliko hoćete. I da poredim to sa susretima sa Sijem, Putinom, Ficom... To je kao da poredite Premijer ligu i beogradsku zonu. Da me ubedite da je beton liga na višem nivou, nemam problem sa tim. Da sam otišao na Bled rekli bi što nisam otišao ovde. Da je Putin nešto loše rekao to bi im bila glavna vest. Ja samo brinem o Srbiji i interesima Srbije, ništa me drugo ne zanima. To je ono što ne mogu da razumeju. Znaju da njih zanimaju samo pare. Danima se tuku čije su pare, ko koga smenjuje... Mislim da je vžano da se bavimo kako će Srbija da ima gas, struju, kako će Srbija da upotrebljava veštačku inteligenciju, da ne prosputimo revoluciju kao što smo ranije i zaostajali za svetom. Moj posao je da brinem o odbrani zemlje, da se brinemo o tome kako će ljudi da žive. Da se bavim glupostima, ne mogu.

O izjavama Borka Stefanovića

- Gube izbore, gubiće ih ubedljivo. Je li pipnuo neko njih, njihove prostorije? Te priče... Neko ide po glasove u Brisel, ja u Vlasotince i ostala mesta - rekao je predsednik.

O razgovoru sa Ficom

Vučić kaže da je dugo razgvarao sa Robertom Ficom, o mnogo tema.

- Najviše tema je bila Evropa, Ukrajina, šta rade Srbija, Slovačka, postigli visok stepen saglasnosti po tom pitanju. Uskoro očekujem Fica u Srbiji, bar na dva-tri dana, da obiđemo što više sredina, i Padinu i Kovačicu i Pački Petrovac, svuda gde Slovaci žive, da vidimo šta je to što možemo njima da pomognemo dodatno.