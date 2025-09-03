Na inicijativu ministra za informisanje Borisa Bratine održan je sastanak u prostorijama Ministarstva, na kojem je jasno definisan okvir problema kojima će se već na narednom sastanku baviti, saopštila je Asocijacija novinara Srbije.
saopštenje
ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE O SASTANKU KOD MINISTRA BRATINE: Smatramo nedopustivim što se udruženja koja sebe nazivaju reprezentativnim UNS i NUNS nisu pojavila
Slušaj vest
Pozdravljamo prisustvo i konstruktivan doprinos udruženja iz Vojvodine. Međutim, smatramo nedopustivim što se udruženja koja sebe nazivaju reprezentativnim – UNS i NUNS – nisu pojavila, niti su imala kapacitet da pošalju makar jednog predstavnika.
Takvim ponašanjem pokazuju neozbiljnost i potpunu nezainteresovanost za dijalog o suštinskim temama važnim za profesiju, kao i da im unapređenje prava novinara očigledno nije prioritet, zaključio je ANS.
Kurir.rs
1 · Reaguj
Komentariši