Pozdravljamo prisustvo i konstruktivan doprinos udruženja iz Vojvodine. Međutim, smatramo nedopustivim što se udruženja koja sebe nazivaju reprezentativnim – UNS i NUNS – nisu pojavila, niti su imala kapacitet da pošalju makar jednog predstavnika.

Takvim ponašanjem pokazuju neozbiljnost i potpunu nezainteresovanost za dijalog o suštinskim temama važnim za profesiju, kao i da im unapređenje prava novinara očigledno nije prioritet, zaključio je ANS.

Kurir.rs

