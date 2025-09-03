- Za mene je sutra najvažniji razgovor, oko 6 ujutru po srpskom vremenu. Sa predsednikom Kine, taj sastanak je realno da traje oko pola sata, moram da se spremim i da pokušam da napamet naučim i iskoristim naših 15 minuta, da se izborim za Srbiju, da dobijemo stvari koje su za nas važne - rekao je Vučić u obraćanju medijima u Pekingu i dodao:

O odnosu Kine prema Srbiji

- Svedoci ste, Srbija je ovde prva ili druga po popularnosti, mene prepoznaju kao njenog predsednika, od 26 velikih zemalja. Prvi ili drugi po prepoznatljivosti, po poštovanju koje imamo kod kineskih partnera dovoljno vam govori, iako nisam u bilateralnoj poseti, da ću biti primljen na najvišem nivou, da ću imati lično prijem, sastanak sa predsednikom Sijem koji imam svaki put kada to zatražim. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju, na razglednici da vide Sija, recimo Sarajevo, Zagreb, Podgorica? Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko i da je sve tuđe bolje. Glupo mi je da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini. Naša delegacija je bila smeštena u prvi red, ali to nema veze, koga to interesuje osim zaludnih ljudi.