Bedno je i žalosno kada političari idu u inostranstvo da traže podršku protiv sopstvene države i sopstvenog naroda, ali to je praksa koju Zdravko Ponoš i Borko Stefanović primenjuju godinama unazad jer drugačije i ne umeju, izjavio je danas šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov.

- Poput dve uštirkane alapače oni se bave ogovaranjem predsednika Aleksandra Vučića i iskreno misle da im za dolazak na vlast ne treba podrška naroda, već stranaca. Još je apsurdnije što ljudi koji u Srbiji nemaju podršku – ni izbornu, ni društvenu – pokušavaju da se predstave kao nekakvi tumači volje naroda. To su jadnici koji nikoga ne predstavljaju, nikome ne trebaju i sa kojima niko neće, pa ni ti studenti blokaderi kojih su im puna usta - napisao je Jovanov na Iksu.

Kao jedini svoj program i ideju, oni su izneli ukidanje medija koji im se ne sviđaju, dodao je.

- To je njihovo viđenje demokratije, slobode i prava na drugačiji stav u 21. veku! To nije demokratija, već najobičnija cenzura i diktatura koju žele da uvedu pod plaštom "evropskih vrednosti". Ono što bi u Briselu bilo dobro da znaju je da dokle god takvi likovi sebe predstavljaju kao personifikaciju EU, podrška EU u Srbiji će da opada, jer građani Srbije sa takvim pojavama i onim što oni predstavljaju, ne žele da imaju bilo šta - ističe Jovanov.

Zato je danas jedini garant evropskog puta Srbije predsednik Vučić, čiji stav i poverenje naroda u njega i drži Srbiju na evropskom putu, dodaje šef poslaničke grupe SNS.

- Da stav naroda u Srbiji zavisi od poverenja u Ponoša i Stefanovića, podrška EU bi se merila promilima - zaključio je Jovanov.