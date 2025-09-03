Slušaj vest

"Sastanci ruskog predsednika Vladimira Putina sa njegovim srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem tradicionalno se održavaju u dobroj atmosferi", rekao je pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov.

Sastanak predsednika Rusije i Srbije održan je u utorak u državnoj rezidenciji Djaojutaj u Pekingu. Pregovori su trajali više od sat vremena.

- Tradicionalno, sastanci sa Vučićem, prvo, održavaju se u tradicionalno dobroj atmosferi i, drugo, veoma, veoma sadržajno - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje kako je protekao sastanak sa Vučićem i srpskom delegacijom.

Peskov je, takođe istakao da je Srbija "dobar partner i dragi prijatelj" Ruske Federacije.

Tenzije na Balkanu ne izaziva srpska strana, rekao je novinarima portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, govoreći o temama koje su lideri Ruske Federacije i Srbije, Vladimir Putin i Aleksandar Vučić, razmatrali na razgovorima održanim 2. septembra.

- Odnosi su višestruki i na dnevnom redu je mnogo konkretnih pitanja. To su pitanja saradnje u oblasti gorivno-energetskog kompleksa, i saradnja u oblasti kulture, razmene studenata itd., i naravno, ovo je interakcija u pogledu regionalne tenzije, koju ne izaziva srpska strana - rekao je on.

Govoreći o tome da li ima dobrih vesti na temu gasa, portparol Kremlja je primetio da "sve što se tiče Srbije, uvek ima dobar dogovor".

Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters, 1 AP Alexander Zemlianichenko



- Ovo je naš dobar partner i dragi prijatelj - zaključio je.

Predsednik Srbije o sastanku

Podsetimo, Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Kini od 2. do 4. septembra, gde na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvuje obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Vučić se juče u Pekingu sastao sa Putinom, nakon čega je rekao da mu je posebno drago zbog toga što je Putin "još snažnije rekao koliko je važno da Srbija čuva svoju nezavisnost".

Vučić je ocenio je da je sastanak sa ruskim predsednikom bio dobar i koristan za Srbiju.

- Ja sam ponosan na naš rad, na poziciju Srbije, na to što smo i kad nas kritikuju i napadaju, svuda poštovani, jer znaju da je Srbija nezavisna, slobodna i slobodarska zemlja - rekao je Vučić.