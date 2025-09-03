Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video u kome je sumirao aktivnosti drugog dana posete Kini.

Kako je naveo, posle prisustva sjajnoj vojnoj paradi, imao je veliki broj sastanaka.

"Imali smo mnogo važnih susreta i sastanaka, razgovorali smo sa kompanijama iz različitih oblasti da pronađemo najbolja rešenja za naše građane", naveo je Vučić u opisu videa.

"Bili smo na paradi vojnoj, gde ste mogli da vidite ne samo strahoviti napredak kineske vojske, već kineske industrije, kineske tehnologije. Kina je danas neverovatno napredna, mnogo toga su uradili i danas su rame uz rame, ili prsa u prsa sa Sjedinjenim Američkim Državama u borbi za prvo mesto kao svetska i vojna, i politička i ekonomska velesila", poručio je Vučić i dodao: