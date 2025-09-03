Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boraviće sutra u zvaničnoj poseti Španiji.

Tokom posete ministar će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Evropske unije i saradnje te zemlje Hoseom Manuelom Albaresom Buenom.

Šef srpske diplomatije takođe će posetiti Senat Kraljevine Španije i Kraljevski institut Elkano.

