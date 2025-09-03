Šef srpske diplomatije takođe će posetiti Senat Kraljevine Španije i Kraljevski institut Elkano.
Važni sastanci
ĐURIĆ SUTRA U ZVANIČNOJ POSETI ŠPANIJI! Evo sa kim se sastaje ministar
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boraviće sutra u zvaničnoj poseti Španiji.
Tokom posete ministar će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Evropske unije i saradnje te zemlje Hoseom Manuelom Albaresom Buenom.
Šef srpske diplomatije takođe će posetiti Senat Kraljevine Španije i Kraljevski institut Elkano.
