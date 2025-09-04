Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Kini povodom vojne parade i obeležavanja 80 godina od pobede u Drugom svetskom ratu. Imao je priliku da razgovara sa 12 svetskih lidera, između ostalog juče sa Vladimirom Putinom, a sutra, po našem vremenu u šest ujutru, sa predsednikom Si Đinpingom.

Svet pod budnim okom nastavlja da prati dešavanja u Kini, a kakvu korist Srbija može imati od brojnih sastanaka sa svetskim liderima, tema je o kojoj su govorili gosti "Usijanja" na Kurir televiziji, Milan Jolović, pukovnik, Aleksandar Cvetković, predsednik SPO i Marko Matić, predsednik Centra za odgovorne medije.

Jolović: Srbija pretenduje na "put svile"

Jolović smatra da su Kinezi na vojnoj paradi pokazali sve ono što ima Amerika, ali i Rusija.

- Kada sa vojničkog aspekta posmatram ovu vojnu paradu i do kog nivoa su oni usavršili, da vi steknete utisak da se tu radi o robotizaciji, kao da su to roboti, a ne ljudi. Očekujem da su oni takav nivo dostigli i u taktičkoj i u vatrenoj obuci. Mislim da je kineska parada na još većem nivou nego što je bila u Moskvi.

Jolović kaže da je Srbiji u interesu da razvija cilj "puta svile", te i da je to ispravnija opcija, kako sumnja da zapadne zemlje ubrzo mogu ući u ozbiljan sukob.

- Tramp ima zadatak da pripremi Evropu za veliki rat i on to uspešno radi. Nakon toga praviće se nova bezbednosna i politička konfiguracija Evropa. Prostor Balkana je onaj gde napravite krug, ostvarivanje svih geopolitičkih ciljeva svake imperije potiče od Srbije - rekao je on i dodao:

- Svaku država u koju je Kina uložila povećala je svoj BDP. Oni svoj interes šire ulaganjima, a najviše u pojasni put svile, naravno da smo i mi tu. Kinezi prednjače u proizvodnji dronova, mislim da je potrebno na to da se oslonimo jer dronovi prednjače u ratovanju.

Cvetković: Srbiji je bilo mesto na vojnoj paradi u Kini

Cvetković ne deli Jolovićevo oduševljenje kada je u pitanju vojna parada.

- Mene uopšte ne fascinira to što je sve na vojnoj paradi izgledalo robotizovano, mi živimo u vremenu koje se trudi da ljude dehumanizuje. Istočni blok poklanja pažnju strojevoj obuci, ali ako to bude prevashodno opredeljenje, džabe vam sve ako niste spremni da je na terenu sve drugačije.

Da li je Vučićev odlazak u Kinu priznanje za našu zemlju, Cvetković kaže:

- Mi smo kineski partner u mnogim ekonomskim segmentima. Srbiji je mesto bilo tamo, a značajno bi bilo i da se vidi šta se dešava sa evropskim i američkim investicijama. Predsednik je napomeno na čemu će se raditi u smislu razvoja u industriji. Ukoliko je naša suverena politika takva da možemo da pravimo biznis sa Kinom, zašto ne bi bila i da pravimo biznis sa Amerikom? Da li i čemu dajemo prevagu?

Matić: Susreti u Kini - može se ubrzati razvoj Srbije

Matić je tokom parade primetio da je Rusija prvi put pristala da bude u drugom planu, a Kina je istakla novu ambiciju za svetskim liderstvom.

- Kina u tradiciji nije imala vojne parade, zaostajali su za SAD-om i Rusijom. Modernizovali su se, ali i dalje su tehnološki zavisni. Uhvatili su korist sa ključnim nacijama, a cilj im je bio da promovišu pretenziju i izazov nad vođstvom.

Mogu li susreti sa svetskim liderima u Kini značiti šansu za razvoj i tehnološki skok naše zemlje, Matović ističe:

- Budućnost će dati odgovor. Ovo je korektivni faktor koji može da ubrza razvoj Srbije. Mišljenja sam da ne postoji način da nadomestimo nedostatak evropskih investicija, ali imamo interes da to uradimo.

