Advokat Vladimir Đukanović se oglasio i ukazao na licemerno izveštavanje određenih medija o navodnim otkazima među prosvetnim radnicima.

- Imam potrebu da ukažem na prilično licemerje u izveštavanju određenih medija u vezi sa navodnim otkazima koji se uručuju određenim nastavnicima, vaspitačima, radnicima u kulturi, pojedinim državnim institucijama… Laž je da su to otkazi, jer najveći deo tih ljudi nisu dobili otkaze, već im je istekao ugovor o radu koji su imali na određeno vreme - rekao je i dodao:

- Niko nije dužan da im ga produžava. Više od devet meseci, bez obzira što su blokirali rad institucija u kojima rade, niko im nije dao otkaz. Uredno su primali platu, bez obzira što su blokirali rad institucija u kojima su radili. Sada kukaju kada im je istekao ugovor zašto im se isti ne produžava. Gde piše da mora da im se produži? Samo budimo iskreni i realni.

