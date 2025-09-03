Slušaj vest

Advokat Vladimir Đukanović se oglasio i ukazao na licemerno izveštavanje određenih medija o navodnim otkazima među prosvetnim radnicima. 

- Imam potrebu da ukažem na prilično licemerje u izveštavanju određenih medija u vezi sa navodnim otkazima koji se uručuju određenim nastavnicima, vaspitačima, radnicima u kulturi, pojedinim državnim institucijama… Laž je da su to otkazi, jer najveći deo tih ljudi nisu dobili otkaze, već im je istekao ugovor o radu koji su imali na određeno vreme - rekao je i dodao:

- Niko nije dužan da im ga produžava. Više od devet meseci, bez obzira što su blokirali rad institucija u kojima rade, niko im nije dao otkaz. Uredno su primali platu, bez obzira što su blokirali rad institucija u kojima su radili. Sada kukaju kada im je istekao ugovor zašto im se isti ne produžava. Gde piše da mora da im se produži? Samo budimo iskreni i realni.

Njegovu izjavu možete pogledati u nastavku: 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"POZIVAM DRUGU STRANU DA SE URAZUMI" Đukanović: Fasciniran sam brojem ljudi koji je došao da se usprotivi blokadama i sumanutim opstrukcijama normalnog života
vladimir-djukanovic-foto-youtube-printscreen.jpg
PolitikaTADA SE NISU BUNILI, NISU RIDALI NAD SUDBINOM KOLEGA: Đukanović podsetio na gašenje N1 u Hrvatskoj -"Došao novi gazda, video da ne donosi profit - i ugasio je"
Screenshot_1.jpg
PolitikaĐUKANOVIĆ O POKUŠAJU SPINOVANJA ISTINE: Projekat im propao, pa samo su laži ostale
Screenshot 2025-08-28 170007.jpg
Politika"GODINAMA SU GOVORILI KAKO VUČIĆ NIKOM NE IZLAZI NA DUEL" Đukanović: Blokaderi su ga odbili jer bi tad morali da izađu pred kamere imenom i prezimenom (VIDEO)
Vladimir Đukanović