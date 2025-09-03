Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će kineskog predsednika Si Đinpinga, sa kojim će se sutra sastati u Pekingu, moliti za dodatne investicije u našu zemlju koje se ogledaju u poboljšanju životnog standarda, odnosno u dodatnom zapošljavanju ljudi, kao i u bržem rastu naše ekonomije.

U Pekingu danas nije paradirala samo vojska već i geopolitika, a iza kolisa vodili su se razgovori o ekonomiji koja je pokretač svega.

Danas su se smenjivali prizori vojnog spektakla i poslovnih razgovora. Nakon učešća na vojnoj paradi usledio je niz sastanaka predsednika Aleksandra Vučića sa kinskim kompanijama, od tehnoloških giganata do onih koji su najveći investitori u našoj zemlji.

Govoreći o sastancima sa brojnim kineskim kompanijama, predsednik Vučić je rekao da je u eri smanjenog rasta u celoj Evropi važno da sačuvamo radna mesta. Kineske kompanije danas u Srbiji zapošljavaju oko 40.000 ljudi, prošle godine je bilo 31.000, i taj broj raste iz godine u godinu.

"Dolaze privatni kineski investitori koji zapošljavaju ljude. Nama su najveće izvozne kompanije i najveći i najznačajniji proizvođači u stvari kineske kompanije. Naravno, više ih je iz EU ukupno, ali govorimo o najvećim – one dolaze iz Kine. Veoma važna zemlja za nas, jedna od najvažnijih u svetu", napominje Vučić.

Foto: Pritnscreen/RTS

Sutra susret sa Si Đinpingom

Vučić je rekao da sutra predstoje razgovori sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

"Moliću dobre stvari za Srbiju i verujem da će nam predsednik Kine izaći u susret. Reč je o iskrenom prijatelju naše zemlje. A danas smo u razgovoru sa predstavnicima brojnih kompanija razgovarali o važnim temama iz oblasti energetike, veštačke inteligencije, mislim na upotrebu iste u zdravstvu, obrazovanju i u vojsci i u mnogim drugim sferama društvenog života, sve ono u čemu mi, bez obzira što smo ispred mnogih u regionu, daleko zaostajemo za Kinom i Sjedinjenim Državama. Moramo mnogo toga da naučimo“, naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, razgovarano je sa onima koji će na Ekspu da predstavljaju leteće automobile, da bismo ih mi ranije nabavili da bi bili na našem tržištu.

"Mnogi su sa nelagodnom i podsmehom moje reči dočekivali pre godinu dana, ali ja sam uveren da ćemo do kraja 2026. kada budemo predavali ključeve Ekspa, toj nekoj organizaciji, koje je zadužena za to, moći da kažemo da koristimo leteće automobile za tu manifestaciju“, rekao je Vučić.

Foto: Pritnscreen/RTS

Razgovaramo o dovođenju novih investicija

Kako kaže, suština je u tome da razgovaramo o dovođenju novih investicija. Razgovarali smo sa Ziđinom šta je potrebno da uradimo da bi oni u Čukaru Peki i Borskom rudniku mogli da zaposle još 1.000 do 2.000 ljudi, što nam "drži ceo istok i Zaječar, Bor i Negotin i Majdanpek, gde su više plate nego što su prosečne".

"Bukvalno nam istok stoji na tom gigantu i verujem da će do tih investicija doći, do Topionice i da će doći do povećanja otkupa koncentrata, za nas je važno da to bude ekološki čisto i da se ne ugrozi životna sredina", dodaje predsednik.

Saradnja sa Kinom u poslednjim godinama ogleda se na polju infrastrukture, tehnologije.

Predsednik Srbije kaže da kada govorite o tome ljudi obično misle da je reč o ugovorima za infrastrukturne projekte, ali nije.

"Mnogo je veće ono što su uradili u “Železari” od 2016. godine. Oni prošle godine gube 140 miliona dolara iako poslaju na najbolji način. Otvaraju laboratoriju u Beogradu, povećavaju efikasnost proizvodnje u Železari za četiri odsto. I sve to rade i opet zbog evropskog tržišta i zbog svih taksi koje moraju da se plaćaju, oni gube taj novac - oni i dalje ne napuštaju Srbiju već daju pristojne plate za 5.000 ljudi. Dakle, za nas su najvažniji Hbis iz pokrajine Habei - investitor u Smederevsku železaru, važan je Ziđin u Boru i Čukaru Pekiju, ali važan je i Linglong u Zrenjevinu. Važna su kineske kompanije koje otvaraju radna mesta i u Nišu i u Kragujevcu i mnoge druge“, naveo je Vučić.

Dodaje da su važni kontraktori za infrastrukturne projekte jer nam daju najpovoljnije finansiranje i na kvalitetan način završavaju te poslove.

Foto: Pritnscreen/RTS

O vojnoj paradi i prodavnici za velikaše

Govoreći o velikoj vojnoj paradi kojoj je prisustvovao, Vučić kaže da je danas mogla da se vidi impresivna parada, jer su Kinezi pokazivali ono što predstavlja njihovu stratešku prednost, pokazali nam svima kako se vodi rat u 21. veku.

Vučić je rekao da ljudi treba da budu ponosni na svoju vojsku, i da će videti ogromne promene 20. septembra na vojnoj paradi u Srbiji.

"Danas ste mogli da vidite od HQ-9 do HQ-21. Mi smo kupili HQ-17. To je nešto poput ruskog "Tora“ i "Buka“, kao što je FK-3 nešto između S-300 i S-400, i to smo sve kupili. Imamo i druge njihove sisteme. Imamo i bespilotne letelice CH-92, CH-95. Danas je to bila prodavnica za velikaše, odlikaše. Ne možemo mi da kupujemo DH-5 ili nuklearne glave, balističke rakete. Niti bi nam ko dozvolio, niti je to moguće, niti je to za nas. Ali su pokazali veoma ozbiljan pristup lovačkoj avijaciji, bombarderskoj avijaciji“, napominje predsednik.

Rekao je da su počeli da prizvode takozvane lake tenkove od 30 tona sa 105 mm cevima, a ne više 125 ili 128.

"Istovremeno su krenuli da razvijaju dronove, radarske sisteme za rušenje dronova, što su i danas pokazali, rekao bih, među najboljima u svetu. Imaju ono što imaju izraelska i američka armija, a to je ta digitalna povezanost između njihovih satelita i njihovih najvećih dronova i svih ostalih na zemlji, oni pošalju digitalni signal, njihova raketna artiljerija okupi digitalni signal i tuče po tom mestu i ne možete da izbegnete najteže posledice“, naveo je Vučić.

Deo toga uzimamo i sutra ću da tražim nešto još dodatno za Srbiju od predsednika Si Đinpinga, dodaje Vučić.

"Pre svega ću da budem sasvim fer i otvoren - da molim za dodatne investicije u našu zemlju koje se ogledaju u poboljšanju životnog standarda naših građana, dakle, u dodatnom zapošljavanju ljudi, u bržem rastu naše ekonomije i to su stvari kojima ćemo posebnu pažnju posvetiti sutra", istakao je predsednik Srbije.

Foto: Pritnscreen/RTS

Do kraja septembra treba očekivati potpisivanje gasnog aranžmana

Predsednik Vučić, koji se juče sastao sa ruskim predsednikom Putinom, zamolio je za fer uslove prilikom poptisivanja novog aranžmana, kada je u pitanju snabdevanje Srbije gasom.

Komentarišući taj razgovor, Vučić je rekao da veruje da ćemo dobiti dobru cenu. "Portarol Kremlja Peskov je rekao da će za Srbiju važiti najbolji mogući uslovi", dodaje Vučić.

Takav je dogovor bio još 9. maja, juče smo ga potvrdili i do kraja septembra treba očekivati potpisivanje gasnog aranžmana, navodi srpski predsednik.

"Naši su zahtevi, da budemo sasvim fer, komplikovani zato što mi gasom pokušavamo da pokrijemo, ne samo potrošnju u domaćinstvima, ne samo potrošnju u industriji, već i da pokrijemo naše termoelektrane, toplane, dakle, gasne elektrane, da bismo mogli da imamo više električne energije. Jer nemamo novih izvora električne energije, čak i kada napravimo novi blok u Kostolcu, morate da nahranite taj blok ugljem. Trošimo sve više, živi se sve bolje i ljudi leti hoće u kućama da imaju 20, 19, 18 stepeni. Kao što zimi kada je minus 10 hoće da imaju 25 stepeni u kući", navodi Vučić.

Govoreći o snabdevanju, kaže da neće biti problema ove godine, iako nijedna zima nije laka, ali će biti za 10 godina.

"Mnoge zemlje će imati problem sa nedostatkom električne energije, zato što se svi troše mnogo više a niko se nije snalazio i ponalazio nove izvore za električnu energiju. Mi zato moramo da radimo u godinama koje su pred nama, jer siguran sam da će biti stabilno snabdevanje strujom", dodaje on.

Od ruskih prijatelja tražimo sigurnost u snabdevanji i fleksibilnost u količinama

Napominje da se od ruskih prijatelja traži sigurnost u snabdevanju, fleksibilnost u količinama, posebno u najtežim danima, da možemo da dobijemo ne samo redovnih šest miliona kubnih metara, već koliko je potrebno.

"Možemo da provučemo 4 miliona kubnih metara iz naših rezervi, bilo iz Banatskog Dvora, bilo iz Mađarske, ne možemo više od toga tehnički da provučemo kroz cevi. A potrebno vam je da vam neko da 17 miliona kubnih metara. Zato vam je potrebna fleksibilnost, tu je odmah pitanje cene kada povlačite ono što nije redovno davanje na dnevnom dnu", ističe Vučić.

Prema njegovim rečima, to je pitanje koje mora da se reši kao i koja će formula da bude korišćena, koji procenat nafte itd.

Međutim, kaže da ljude treba da zanima da obezbedimo dobru cenu za gas, da to mogu sa lakoćom da plate i da istovremeno garantujemo sigurnost u snabdevanju.