"Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti", pisao je svojevremeno naš jedini Nobelovac, oslikavajući savršeno stanje uma onih koji ne mogu da podnesu uspehe drugih ljudi.

Baš takav primer mogli smo da vidimo proteklih dana i to na primeru posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini.

1/10 Vidi galeriju Vučić u Kini Foto: Lintao Zhang / POOL/Getty Images AsiaPac POOL

Potpuno zanemarujući značaj i važnost boravka Vučića na pomenutom samitu, jednoj od najvećih vojnih parada na svetu, sastanaka sa najvećim svetskim liderima, dežurni hejteri i oni koji nikada nisu mogli da podnesu ugled koji predsednik Srbije uživa na svetskim događajima, pronašli su nešto što će da mu zamere.

Ogromna zavist

A znate li šta je to?

U kom redu je stajao Vučić na fotografijama iz Kine!

Nemajući šta drugo da zamere, blokaderi na mrežama raspredaju o važnosti reda u kom je predsednik stajao, a mediji pod kontrolom Dragana Šolaka, jedva dočekavši novu "bitnu" temu, preneli su to kao da je poziranje na fotografijama najvažniji deo posete jednoj zemlji kao što je Kina.

A mi vas, "gospodo" blokaderi i hejteri, pitamo da li ste videli u kom redu je Vladimir Putin primio predsednika Srbije? U kom redu će se sutra sastati sa predsednikom Kine Si Đinpingom?

A najvažnije pitanje od svih svakako je ovo: kada je neko od dvojice najvećih svetskih lidera primio nekoga iz opozicije ili neke od vaših velikih prijatelja - Andreja Plenkovića, Aljbina Kurti i Denisa Bećirovića?

Odgovor je vrlo jednostavan i poražavajući: NIKAD!

I dok se, ispunjeni zavišću prema rezultatima koje nikada neće moći da ostvare, bave trivijalnim stvarima kao što je raspored na fotografijama, ovo je ono što su blokaderi i hejteri "zaboravili" da pomenu u svojim natpisima.

Vučić među 26 lidera

Pre svega, predsednik Vučić je u Kini bio među 26 najvećih svetskih lidera koji su dobili poziv da dođu na grandioznu vojnu paradu koju je danas gledao ceo svet. Još prilikom dolaska Vučića u Peking, veliki broj policije i obezbeđenja bio je na ulicama, čime mu je još jednom ukazana velika čast predsedniku Vučiću jer je ceo Peking stao zbog njega!

Jedan od najvažnijih sastanaka koji je predsednik Srbije imao juče svakako je onaj sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tokom kojeg je Vučić govorio na tečnom ruskom jeziku.

1/7 Vidi galeriju Sastanak Vučića i Putina u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Kako je rekao posle sastanka, Vučić je Putina zamolio za fer uslove prilikom poptisivanja novog aranžmana, kada je u pitanju snabdevanje Srbije gasom. Komentarišući taj razgovor, Vučić je rekao da veruje da ćemo dobiti dobru cenu.

- Portarol Kremlja Peskov je rekao da će za Srbiju važiti najbolji mogući uslovi - dodaje Vučić.

Već danas, diplomatska ofanziva predsednika Srbije se nastavila, pa je na dnevnom redu bio sastanak sa kineskim kompanijama.

Govoreći o tim sastancima, Vučić je rekao da je u eri smanjenog rasta u celoj Evropi važno da sačuvamo radna mesta. Kineske kompanije danas u Srbiji zapošljavaju oko 40.000 ljudi, prošle godine je bilo 31.000, i taj broj raste iz godine u godinu.

Kineske kompanije

- Dolaze privatni kineski investitori koji zapošljavaju ljude. Nama su najveće izvozne kompanije i najveći i najznačajniji proizvođači u stvari kineske kompanije. Naravno, više ih je iz EU ukupno, ali govorimo o najvećim – one dolaze iz Kine. Veoma važna zemlja za nas, jedna od najvažnijih u svetu - napominje Vučić.

Vučić je rekao da je naša delegacija sa predstavnicima brojnih kineskih kompanija razgovarala o važnim temama iz oblasti energetike i, veštačke inteligencije i kazao da su vođeni razgovori i sa onima koji će na Ekspu predstaviti leteće automobile.

Foto: Instagram/buducnostbijeav

- Mnogi su, rekao bih, sa nelagodom i podsmehom moje reči dočekivali pre godinu dana, ali ja sam gotovo uveren da ćemo do kraja 2026, kada budemo predavali ključeve Ekspa, moći da kažemo da ćemo koristiti i leteće automobile za tu manifestaciju u Beogradu - rekao je Vučić.

Istakao je da je suština u tome da razgovaramo, pre svega, o dovođenju novih investicija i novom zapošljavanju u Srbiji.

Nova zapošljavanja

- Razgovarali smo sa Ziđinom šta je potrebno da mi uradimo da bi oni u rudniku Čukaru Peki i borskom raduniku mogli da zaposle još 1.000 do 2.000 ljudi, što nam drži ceo istok, što nam drži i Zaječar i Bor, ako hoćete i Negotin i naravno Majdanpek, gde su više plate nego što su prosečne, i bukvalno nam istok stoji na tom gigantu, i sa njima smo razgovarali i verujem da će do tih investicija doći - pojasnio je on.

Razgovori sa kineskim kompanijama bili su prethodnica još jednom važnom sastanku koji će Vučić imati u Kini, a to je susret sa predsednikom Kine Si Đinpingom. Predsednik Srbije danas je prisustvovao svečanom prijemu kod Đinpinga, a sutra sledi susret.

Susret sa Sijem

- Moliću ga za dobre stvari za Srbiju i verujem da će nam predsednik Kine izaći u susret. Reč je o iskrenom prijatelju naše zemlje - rekao je Vučić i dodao da je Srbija prva ili druga po popularnosti u Kini od svih zemalja koje su prisutne u Pekingu i istakao da o poštovanju prema Srbiji govori i to što će, iako nije došao u zvaničnu posetu Kini, biti primljen na najvišem mogućem nivou.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Naveo je da će predsednik kineskog parlamenta prirediti ručak u njegovu čast i da će imati lični prijem, odnosno bilateralni sastanak sa predsednikom Si Đin Pingom sa kojim, kako je naveo, sastaje svaki put kada to zatraži.