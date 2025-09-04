SRBIJA I KINA PRODUBLJUJU SARADNJU ZASNOVANU NA POVERENJU I PRIJATELJSTVU: Vučić sa Džao Leđijem o strateškom partnerstvu dve države
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članom Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsedavajućim Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Džao Ledijem.
“Sa visokim zvaničnikom NR Kine gospodinom Džao Ledijem razgovarao sam o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine, o saradnji zasnovanoj na međusobnom poverenju, iskrenom prijateljstvu i zajedničkoj viziji razvoja. Posebno sam naglasio da Srbija visoko ceni podršku i poštovanje koje Kina pokazuje prema našoj zemlji i našem narodu, kao i dosledno zalaganje za očuvanje međunarodnog prava i principa suvereniteta.
Razmenili smo mišljenja o daljem jačanju političkog dijaloga, unapređenju ekonomske saradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama koje donose napredak i dobrobit građanima Srbije. Zahvalio sam na pomoći i razumevanju koje Kina pruža Srbiji, a uveren sam da ćemo zajedničkim naporima nastaviti da produbljujemo naše odnose na dobrobit obe zemlje”, istakao je predsednik Vučić.
Podsetimo, predsednik Vučić se danas sastaje i sa predsednikom Kine Si Đipingom, a povodom tog susreta sinoć je istakao da će moliti za dodatne investicije u našu zemlju koje se ogledaju u poboljšanju životnog standarda, odnosno u dodatnom zapošljavanju ljudi, kao i u bržem rastu naše ekonomije. Detaljnije o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.