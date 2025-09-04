Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu.

Sastanku prisustvuju i članovi srpske delegacije, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni polozaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, pomocnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju sa Ruskom Federacijom i NR Kinom Tomislav Nikolić.

Podsetimo, uoči sastanka sa kineskim predsednikom, Vučić je rekao da je Kina za Srbiju jedna od najvažnijih zemalja u svetu i da će na sastanku moliti Si Đinpinga za dobre stvari za Srbiju.

- Kina je veoma važna zemlja za nas, jedna od najvažnijih na svetu. Predstoje nam razgovori sa predsednikom Kine, moliću dobre stvari za Srbiju i verujem da će predsednik Kine nam izaći u susret, kao iskren prijatelj naše zemlje - rekao je Vučić.

Kaže da će sa kineskim predsednikom razgovarati o ekonomskoj saradnji, kineskoj inicijativi za globalno upravljanje i o dodatnim investicijama u našu zemlju.

Prethodno, Vučić se danas sastao sa članom Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i predsedavajućim Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Džao Leđijem u Velikom domu naroda u Pekingu, sa kojim je razgovarao o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine.

Screenshot 2025-09-04 064556.jpg
121231321.jpg
2025-09-03 20_02_41-Settings.png
Aleksandar vucic Kina.jpg