U razgovoru s predsednikom Srbije Vučićem, Si je rekao da Kina, deleći čelično prijateljstvo sa Srbijom, podržava zalaganje Srbije da održi nacionalno jedinstvo, interese i socijalnu stabilnost.

- Želimo da radimo sa vama da bismo ove odnose još unapredili, naglasio je Si dodavši da je svet danas turbulentan i da se menja zbog čega je još važnije da se održi jedinstvo i saradnja dveju zemalja.

Govoreći o istorijskoj perspektivi i ishodima Drugog svetskog rata, Si je kazao da se kineski narod borio godinama i i uspeo da dođe do jedne od najznačajnijih pobeda u tom ratu.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Osvrnuo se i na borbu srpskog i nekadašnjih jugoslovenskih naroda.

Si je izneo i jednu zanimljivost sa prijema za strane državnike kad se pevala čuvena "Bela ćao" koja je korišćena kao muzička tema i u jugoslovenskom partizanskom filmu "Most".

- I to je veoma popularna pesma. A takođe se time odala počast herojskom doprinosu koji je narod Jugoslavije dao u ratu. Naša dva velika naroda borila su se i u Evropi, i u Aziji, i velike žrtve su podneli i značajno su doprineli tome da se porazi fašizam, zaključio je Si.