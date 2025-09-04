Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu. Ako možete po pitanju investicija da nam pomognete u budućnosti, uputio je molbu Siju. Podržavamo zalaganje Srbije da održi nacionalno jedinstvo i socijalnu stabilnost, poručio je Si.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Pekingu, na sastanku sa predsednikom Kine Si Đinpingom, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća, a da je Inicijativa za globalno upravljanje, koju je predložilo kinesko rukovodstvo, dobar koncept koji će Srbija uvek podržati.

Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško i u ekonomskom smislu i u medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom smislu.

''I Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi. Mnogo vam hvala na tome što, zahvaljujući vašim inicijativama i ugovoru o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmena i naša razmena usluga nikada nije bila veća u našoj istoriji'', rekao je Vučić.

Naveo je da je Srbija, zajedno sa kineskim partnerima, završila deonicu međunarodne pruge Beograd-Budimpešta na teritoriji Srbije i da će za 15 dana biti otvorena za saobraćaj.

''Hvala vam i za ulaganje u železaru u Smederevu kompanije HBIS, hvala vam za dolazak "Ziđina" na istok Srbije, koji bukvalno čuva taj deo naše zemlje. Hvala vam za mnoge investicije i moja velika molba za vas je ako možete po pitanju investicija da nam pomognete i u budućnosti'', rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je Inicijativa za globalno upravljanje predstavlja još jednu izuzetno značajnu inicijativu koju kinesko rukovodstvo predlaže čovečanstvu.

''Sva tri razloga koje ste pomenuli, od većeg prisustva i reprezentovanja globalnog juga, do erozije autoritarnosti, nepoštovanja odluka Ujedinjenih nacija, do neefikasnosti u obavljanju važnih poslova - od održivog razvoja do suočavanja sa klimatskim promenama i do onoga što ste ponudili svetu, kroz jednakost u međunarodnim odnosima, nemešanje u unutrašnje stvari, postavljanje čoveka u središte sveta i rešavanje njegovih problema, kao i rezultati, jeste dobar koncept za budućnost koji će Srbija uvek podržati'', rekao je Vučić.

Izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da razgovara sa predsednikom Kine i zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu.

Vučić je rekao da je parada povodom 80 godina oslobođenja od fašizma bila impresivna i da je ostavila ogroman utisak u celom svetu i u Srbiji.

Si: Deleći čelično prijateljstvo želimo da unapredimo odnose

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da Kina, deleći čelično prijateljstvo sa Srbijom, podržava zalaganje Srbije da održi nacionalno jedinstvo, interese i socijalnu stabilnost, i da želimo da radimo sa vama da bismo ove odnose još unapredili.|

Na početku sastanka sa predsednikom Vučićem rekao je da je svet danas turbulentan i da se menja zbog čega je još važnije da se održi jedinstvo i saradnja dve zemlje i da se prisvoji ispravna istorijska perspektiva i efekti i ishodi rata.

Si je podsetio da se kineski narod borio godinama i izvojevio jednu od najznačajnijih pobeda u ratu i naglasio da se srpski narod, među svim narodima Jugoslavije, takođe borio uporno protiv strane agresije i koračao ka nezavisnosti.

"Juče, tokom prijema, a takođe i tokom događaja sinoć, ljudi su pevali Bela ćao iz jugoslovenskog filma 'Most'. I to je veoma popularna pesma. A takođe se time odala počast herojskom doprinosu koji je narod Jugoslavije dao u ratu. Naša dva velika naroda borila su se i u Evropi, i u Aziji, i velike žrtve su podneli i značajno su doprineli tome da se porazi fašizam", naglasio je Si.

Sastanku u Pekingu prisustvovali su i članovi srpske delegacije, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju sa Ruskom Federacijom i NR Kinom Tomislav Nikolić.

Uoči sastanka sa kineskim predsednikom, Vučić je za RTS rekao da je Kina za Srbiju jedna od najvažnijih zemalja u svetu i da će na sastanku moliti Si Đinpinga za dobre stvari za Srbiju.

Prethodno, Vučić se sastao sa članom Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i predsedavajućim Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Džao Leđijem u Velikom domu naroda u Pekingu, sa kojim je razgovarao o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine.