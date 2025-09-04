ALBANSKI NOVINAR FITIM ČEKU: Otkrivena propagandna mreža protiv Ričarda Grenela na Balkanu
Čeku je na društvenoj mreži „X“ naveo da je krajem 2024. godine, agent blizak ruskom FSB-u, Halit Sahitaj, stvorio grupu ljudi na društvenim mrežama, uključujući Evi Kokalari, Vudija Džimšitija i grupu tajnih agenata na Balkanu, koji su širili propagandu protiv bivšeg ambasadora Ričarda Grenela.
„Ova novinarska istraga uspela je da otkrije i snimi mnoge razgovore koji potvrđuju i demaskiraju ovu grupu koja promoviše antiameričke agente na Balkanu. U audio snimku, Halit Sahitaj, osumnjičeni agent ruskog FSB-a, razotkriven je i priznaje da je podsticao propagandu protiv Ričarda Grenela, čak koristeći i albansko-američku državljanku, Evi Kokalari“, naveo je Čeku.
Kako je dodao, u audio snimku koji je takođe postavio, Halit Sahitaj kaže da radi na tome da spreči Ričarda Grenela da zauzme bilo koju poziciju u administraciji Donalda Trampa, dok drugi audio snimci dokazuju da je koristio grupu za kreiranje narativa protiv Grenela.
Čeku je najavio da će u narednim danima objaviti i druge audio snimke koji razotkrivaju ovu mrežu propagandista.
„Već imamo nekoliko uzbunjivača koji će progovoriti o ovoj šemi i reći istinu“, dodao je Čeku.
Kurir.rs/Kosovo online