Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izrazio je danas u svoje i u ime Srbije saučešće porodicama žrtava nesreće u Lisabonu koja se dogodila kada je žičara iskliznula iz šina, a svim povređenima je poželeo brz i potpun oporavak.

- Pogođen tugom i žalošću nakon što sam saznao za tragediju u žičari Glorija u Lisabonu. Izražavam najdublje saučešće porodicama koje su izgubile svoje voljene, mom kolegi paulu rangelu i narodu Portugala u ovom teškom trenutku. Narod Srbije tuguje sa vama, stoji uz vas i želi svim povređenima brz i potpun oporavak - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

U Lisabonu je u sredu došlo do nesreće kada je žičara iskliznula iz šina, i tom prilikom poginulo je 15 osoba, dok je najmanje 23 povređeno od kojih pet teško.