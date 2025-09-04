Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Pekingu sa predstavnicima kineske kompanije Power China, koja radi na brojnim infrastrukturnim projektima u Srbiji i koja je uglavnom fokusirana na oblast energetike i infrastrukture.

"Plodonosan razgovor sa predstavnicima kompanije Power China, jedne od najvećih kineskih kompanija u oblasti energetike i infrastrukture. Razmotrili smo mogućnosti za nove projekte u Srbiji, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i modernizacije energetske mreže.

Predstavnici kompanije iskazali su veliko interesovanje za dalje ulaganje u našu zemlju, naročito u domenu čiste i niskougljenične energije, kao i unapređenja postojeće infrastrukture. Uveren sam da će njihovo iskustvo i znanje doprineti daljem razvoju Srbije", istakao je predsednik posle sastanka.

Podsetimo, predsednik Vučić je juče u Pekingu imao sastanke sa predstavnicima više kineskih kompanija, među kojima su HBIS, SANY Renewable Energy, China Emergy, XPeng AEROHT, iFlytek, CRBC, Guangdong Hongda i Ziđin Mobing Group.

Sastanak sa predsednikom Sijem

Predsednik Vučić, podsetimo, razgovarao je danas sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu.

"Izrazio sam zahvalnost predsedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu na srdačnoj dobrodošlici, izuzetnom gostoprimstvu, iskrenom prijateljstvu i podršci koju Kina kontinuirano pruža našem narodu i našoj zemlji.

Srbija i Kina su čelični prijatelji. Mi Kinu doživljavamo kao iskrenog i pouzdanog partnera, a predsednik Si bio je uz nas kada nam je bilo najteže, u ekonomskom, medicinsko-zdravstvenom, ali i političkom smislu. Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi", istakao je predsednik.