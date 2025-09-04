Slušaj vest

Najbolji dokaz koliko je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini važna i koliko je uspešna, je upravo histerija medija koji su i dalje pod kontrolom Dragana Šolaka koji su se uprli da pokažu da je nebitna i neuspešna, napisala je predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić na Iksu uz fotografije naslova portala Nove S i N1.

- Ubiše se tri dana da objasne Srbiji kako je poseta trećerazredna, kako je Vučić drugorazredni, gde je sedeo, kako je stajao, iza koga je šetao, samo nikako da se fokusiraju na to sa kim je sve pričao, sa kim se sve sastao i o čemu se sve razgovaralo. Te sitnice im sreću kvare - napisala je Brnabić i dodala:

- A sastanke je, između ostalog, imao samo sa predsednikom Putinom, predsednikom kineskog parlamenta, više od 14 kineskih kompanija, predsednikom NR Kine koji je pre toga čak dva puta u poslednjih 10 godina, baš zbog istog tog Vučića, posetio Srbiju. Eh, da su nam svi predsednici bili tako drugorazredni, gde bi nam kraj bio. Njihova muka je druge prirode – znaju da se Vučić i u Kini bori za Srbiju i da će iz Kine doneti još dobrih vesti, a svaka dobra vest njih dodatno ispumpa.

Podsetimo, predsednik Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu, a juče i danas imao je niz sastanaka sa visokim zvaničnicima i predstavnicima kineskih kompanija. Juče je predsednik prisustvovao vojnoj paradi, zajedno sa 26 svetskih lidera.

