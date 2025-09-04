Slušaj vest

Na najnovijem Women’s Power Index rangiranju, koje analizira napredak država u oblasti rodne ravnopravnosti u političkom učešću, Srbija se našla na visokom 22. mestu od 193 zemlje sveta. Ovim rezultatom Srbija je najbolje rangirana država u regionu kada je reč o zastupljenosti žena u političkom i javnom životu, navodi se u saopštenju ministarke bez portfelja zadužene za rodnu ravnopravnost,Tatjane Macure.

Rang lista meri udeo žena na funkcijama predsednica država i vlada, ministarki u vladinim kabinetima, poslanica u nacionalnim parlamentima, kao i predstavnica u organima lokalne samouprave. Visok stepen učešća žena u vlasti doprinosi smanjenju
društvenih podela, sprovođenju politika rodne ravnopravnosti i donošenju odluka zasnovanih na širokom spektru iskustava i perspektiva.

Prema istom istraživanju, Island je zauzeo prvo mesto, sa predsednicom na čelu države – petom u istoriji te zemlje. Najviše žena na toj funkciji imala je Švajcarska, ukupno sedam.

Najmoćnije žene srpske politike Foto: Nikola Babić, Printscreen Instagram, Printscreen RTS

U poređenju sa državama regiona, rezultati su sledeći:

22. Srbija
25. Albanija
52. Hrvatska
78. Crna Gora
82. Severna Makedonija
118. Bugarska
144. Mađarska
150. Rumunija
153. Bosna i Hercegovina

- Iako Srbija zauzima visoko mesto na svetskoj i regionalnoj rang-listi, naš posao time nije završen. Moramo nastaviti da gradimo društvo u kojem će rodna ravnopravnost biti standard, a ne izuzetak. Naš cilj je da žene i muškarci ravnopravno učestvuju u donošenju odluka koje oblikuju našu budućnost - poruka je ministarke Macure.

Žene u Vladi Srbije

- Adrijana Mesarović, minstarka privrede i potpredsednica Vlade

Svečana Sednica Vlade republike Srbije Boba Nikolić (3).jpeg
Foto: Boba Nikolić

- Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine

Sara PAvkov
Sara PAvkov Foto: Jovana Rošul

- Aleksandra Sofornijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Aleksandra Sofronijevic 2.jpg
Foto: Vlada Srbije

- Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike

IMG-20250717-WA0008.jpg
Foto: Nenad Kostić

- Jagoda Lazarević, ministarka unutršanje i spoljne trgovine

Jagoda Lazarević.jpg
Foto: Vlada Republike Srbije

- Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave

0401 Snezaana Paunovic rgb News1 Nemanja Nikolic.jpg
Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

- Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava

Svečana Sednica Vlade republike Srbije Boba Nikolić (1).jpeg
Foto: Boba Nikolić

- Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i dmografiju

Ministarka Jelena Žarić Kovačević pored srpske zastave i grba
Ministasrtvo za brigu o porodici donelo prvo rešenje o isplati novca iz Alimentacionog fonda Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena

undefined
Foto: Foto Dejan Stanković

Takođe, predsednica Narodne skupštine Srbije je Ana Brnabić.

WhatsApp Image 2025-07-30 at 10.26.03.jpeg
Foto: Marko Karović
