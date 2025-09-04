SRBIJA NAJBOLJA U REGIONU PO UČEŠĆU ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU! Naša zemlja 22. na svetu, a ovo su najmoćnije dame srpske politike
Na najnovijem Women’s Power Index rangiranju, koje analizira napredak država u oblasti rodne ravnopravnosti u političkom učešću, Srbija se našla na visokom 22. mestu od 193 zemlje sveta. Ovim rezultatom Srbija je najbolje rangirana država u regionu kada je reč o zastupljenosti žena u političkom i javnom životu, navodi se u saopštenju ministarke bez portfelja zadužene za rodnu ravnopravnost,Tatjane Macure.
Rang lista meri udeo žena na funkcijama predsednica država i vlada, ministarki u vladinim kabinetima, poslanica u nacionalnim parlamentima, kao i predstavnica u organima lokalne samouprave. Visok stepen učešća žena u vlasti doprinosi smanjenju
društvenih podela, sprovođenju politika rodne ravnopravnosti i donošenju odluka zasnovanih na širokom spektru iskustava i perspektiva.
Prema istom istraživanju, Island je zauzeo prvo mesto, sa predsednicom na čelu države – petom u istoriji te zemlje. Najviše žena na toj funkciji imala je Švajcarska, ukupno sedam.
U poređenju sa državama regiona, rezultati su sledeći:
22. Srbija
25. Albanija
52. Hrvatska
78. Crna Gora
82. Severna Makedonija
118. Bugarska
144. Mađarska
150. Rumunija
153. Bosna i Hercegovina
- Iako Srbija zauzima visoko mesto na svetskoj i regionalnoj rang-listi, naš posao time nije završen. Moramo nastaviti da gradimo društvo u kojem će rodna ravnopravnost biti standard, a ne izuzetak. Naš cilj je da žene i muškarci ravnopravno učestvuju u donošenju odluka koje oblikuju našu budućnost - poruka je ministarke Macure.
Žene u Vladi Srbije
- Adrijana Mesarović, minstarka privrede i potpredsednica Vlade
- Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine
- Aleksandra Sofornijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike
- Jagoda Lazarević, ministarka unutršanje i spoljne trgovine
- Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave
- Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava
- Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i dmografiju
- Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena
Takođe, predsednica Narodne skupštine Srbije je Ana Brnabić.