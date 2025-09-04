Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se, posle sastanka s predsednikom Kine i održanim sastancima s predstavnicima najjačih kineskih kompanija, uključio uživo iz Pekinga sumirajući utiske sa sastanka sa Sijem Đinpingom.

On je rekao i da su govorili i o obojenim revolucijama a predsednik Si i njihovo rukovodstvo vide teškoće i pritiske na našu zemlju.

- Razgovarali smo, u skladu sa nemešanjem u unutrašnje stvari zemalja, i o obojenim revolucijama, nekadašnjim pokušajima da se to provede u Hong Kongu, o današnjim pokušajima da se to provede u Beogradu. Kinesko rukovodstvo i predsednik Si dobro vide i razumeju stvari u našoj zemlji i dobro razumeju pritiske sa kojima se suočavamo. To je za nas bilo važno. Ja sam rekao da ćemo mi sasvim sigurno uspeti svojim radom da pobedimo, marljivošću, idejama, planom i programima - naveo je on, tokom obraćanja iz Pekinga.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ IZ PEKINGA: Najvažniji je sastanak s predsednikom Sijem, prijateljski i srdačan! Si pozvao lično mene i našu delegaciju u zvaničnu državnu posetu
Screenshot 2025-09-04 112220.png
PolitikaVUČIĆ JE U KINI UDARNA VEST! Ogromno interesovanje kineskih medija za posetu predsednika Srbije i susret s predsednikom Sijem
Screenshot 2025-09-04 074524.png
PolitikaOVO JE PESMA O KOJOJ JE KINESKI PREDSEDNIK PRIČAO VUČIĆU: Jovanki Broz bila poslednja želja da je sahrane uz nju, a evo i prevoda na srpski
Screenshot 2025-09-04 074639.png
PolitikaJOŠ VAŽNIH SASTANAKA U PEKINGU Predsednik Vučić i danas razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija: Razmotrili smo mogućnosti za nove projekte u Srbiji
collage.jpg