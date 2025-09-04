Slušaj vest

Sastanak između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kineskog lidera Si Đinpinga jasno pokazuje koliko je Srbija važan partner Kini u regionu i koliko Beograd ozbiljno gradi strateško partnerstvo sa jednom od najmoćnijih svetskih sila, ocenjuju analitičari.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost, kao i profesor doktor Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Deđanski: Mi smo uprkos svim pritiscima pouzdan partner

Deđanski kaže da oduvek postoji prijateljstvo između Srbije i Kine, ali je ono mnogo napredovalo poslednjih 10 godina od dolaska Si Đinpinga:

- Mi smo pokazali da gajimo prijateljstva. Mi možemo da budemo priajtelji, ali ako nemamo ništa zajedničko, nemamo zajedničke vrednosti, to se izgubi. NIje lako gajiti prijateljstva, mi to radimo sa Rusijom i Kinom - kaže Deđanski.

On kaže da Kina može da bude zahvalna Srbiji jer poštujemo njihove investitore, pa kaže i da Kinezi osećaju poštovanje prema njihovom narodu.

- Mi smo uprkos svim pritiscima pouzdan partner. Kina je pokazala u tri slučaja da nam je ozbiljan prijatlej. Jedan je kupovina železare Smederevo, pre je državi bila samo trošak, a sada zarađuje. Kada manje zarađuje, Kinezi se ne spakuju i odu. Drugo je Bor, koji je bio na izdisaju. Svi smo zaboravili Koronu i medicinsku pomoć. Dobili smo vakcine pre cele Evrope - kaže Deđanski.

Grubešić: Rusija i Kina nas ne uslovljavaju

Grubešić kaže da kada govorimo o bilateralnim sastancima, to je nešto pipjivo što se dogovara i vezano je za interese građana:

- Na primer na planu strateških sirovina, nabavke, na temu amterijalnih dobar ai investicijama, da li će neke Kineske firme da dođu u Srbiju? Ali takođe govorimo i o političkim pitanjima, ako razgovaramo sa Rusijom ili Kinom, to je i u političkom i ekonomskom interesu - kaže Grubešić.

On dodaje da se mi sa zapadom ne slažemo po političkim pitanjima, ali se sa Rusijom i Kinom ne primećuju nikakva uslovljavanja, niti traže da se odreknemo nacionalnih interesa, ili evropskog puta.

- Mi vidimo koliko se saradnja stalno podiže na viši nivo. Povećala se nabavka gasa po ceni koja nam odgovara od Rusije. Sa Kinom iz godine u godinu imamo uzlaznu ekonomsku saradnju. Sada 40.000 ljudi radi u kineskim firmama - kaže Grubešić.

