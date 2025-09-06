Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se u razgovoru sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu, posebno zahvalio na svim ulaganjima kineskih kompanija u Srbiji, na velikim investicijama koje su već realizovane.

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Vladimir Kljajić, politikolog, Saša Gajović, novinar, kao i doktor Rajko Petrović, politikolog.

Kljajić: Pohvalno je što održavamo veze i na istoku, i na zapadu

Kljajić naovdi da možemo očekivati dodatne investicije po pitanju proizvodnje električnih automobila, sa obzirom na to da se Kini jedna od najvećih fabrika litijumskih baterija nalazi u Mađarskoj.

- Pohvalno je što održavamo veze i na istoku i na zapadu, sa Rusijom i sa Kinom koja je druga ekonomija sveta. To je jedna od najsavremenijih ekonomija u svetu koja je izvoznik pametnih atuomobila i telefona. Kina je jedan od najvećih investitora u Srbiju. Jedna od tema sastanaka je bila na temu energetike - kaže Kljajić.

On dodaje da ima mnogo prostora za nastavak modernizacije železničkog saobraćaja širom Srbije, pa se nada da će uskoro videti i neki oblik nastavljanja saradnje sa Kinom.

Saša Gajović Foto: Kurir Televizija

Gajović: Ovo je trenutak kada se Kina opredelila za nas

Gajović kaže da do 1949. godine tadašnja Jugoslavija nije bila bliska sa Kinom, već je tada Kina bila bliska sa komunističkom partijom Albanije:

- Pošto su se razišli, Kina je tražila nekoga sa kim bi imala partnerski odnos na Balkanu. Tada smo počeli da sarađujemo. Vremenom je odnos bio turbulentan, mislim da je loš period bio posle 5. oktobra - kaže Gajović.

Gajović kaže da trenutak koj je opredelio Kinu u korist nama je kada je njihova ambasada bombardovana u Beogradu.

- Mi smo tek posle 2012. ili 2013. sa novom vlašću uspostavili odnose sa Kinom koji su danas na istorijski visokom nivou. To je jako dobro za Srbiju - kaže Gajović.

Gajović dodaje da se očekuju dalje investicije od Kine ali i da ovaj sastanak pokazuje koliko su odnosi između naše dve zemlje dobri.

Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

Petrović: Mi smo transparentni i ne krijemo posete od partnera

Petrović kaže da je odlazak u Peking dobar jer je usklađen sa našom spoljnom politikom, a mi to radimo otvoreno i transparentno, ne krijući posetu od zapadnih partnera:

- Za nas su Kina i Rusija važni iz više razloga. Kina ekonomsko i infrastrukturno zbog svojih ulaganja ovde, a Rusija i zbog energetske saradnje sa njima. To je samo jedna strana medalje, naša zemlja je i dalje fokusirana na evropski put i razvijanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, takođe transparentno - kaže Petrović.

On dodaje da je odlično što je teritorijalno mala zemlja poput Srbije zastupljena na ovim skupovima.

Vučić sa Putinom i Si Đinpingom u dva dana - Kakav značaj ovo ima za Srbiju? Izvor: Kurir televizija

