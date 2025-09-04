Slušaj vest

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara da je trgovinski lanac Delez ocenio da uredba Vlade Srbije o ograničavanju marži na 20 odsto ima negativan uticaj na maloprodajni sektor, rekao sledeće:

- Ovo ima odličan uticaj na narod. Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani, rekao je Vučić i dodao da su trgovci lepo zarađivali dosad i da će tako zarađivati i u budućnosti, ali da njega najviše interesuju Srbija, koja je svetinja,  i njeni građani.

- Građani su zadovoljni a vi pronađite sebe u tom zadovoljstvu građana, jer da oni budu nezadovoljni a vi zadovoljni taj slučaj se više neće dogoditi, poručio je Vučić trgovcima.

Kurir.rs/Beta

