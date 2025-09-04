Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, uključivši se uživo iz Pekinga, govorio i o prvoj od 5 novih mera države koja se tiče smanjenja trgovačkih marži i cena.
o novim merama države
OVO IMA ODLIČAN UTICAJ NA NAROD! Vučić iz Pekinga o merama: Trgovci lepo zarađivali dosad, zarađivaće i u budućnosti, ali mene najviše interesuju građani Srbije
Slušaj vest
Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara da je trgovinski lanac Delez ocenio da uredba Vlade Srbije o ograničavanju marži na 20 odsto ima negativan uticaj na maloprodajni sektor, rekao sledeće:
- Ovo ima odličan uticaj na narod. Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani, rekao je Vučić i dodao da su trgovci lepo zarađivali dosad i da će tako zarađivati i u budućnosti, ali da njega najviše interesuju Srbija, koja je svetinja, i njeni građani.
- Građani su zadovoljni a vi pronađite sebe u tom zadovoljstvu građana, jer da oni budu nezadovoljni a vi zadovoljni taj slučaj se više neće dogoditi, poručio je Vučić trgovcima.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
1