Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara da je trgovinski lanac Delez ocenio da uredba Vlade Srbije o ograničavanju marži na 20 odsto ima negativan uticaj na maloprodajni sektor, rekao sledeće:

- Ovo ima odličan uticaj na narod. Gledamo mi da zaštitimo interese trgovaca na malo, na veliko, svih, ali me najviše zanimaju obični građani, rekao je Vučić i dodao da su trgovci lepo zarađivali dosad i da će tako zarađivati i u budućnosti, ali da njega najviše interesuju Srbija, koja je svetinja, i njeni građani.