Centralna izborna komisija na KiM danas je žrebom utvrdila redosled sertifikovanih političkih subjekata na glasačkom listiću na lokalnim izborima za predsednike opština i odbornike skupštine opština raspisane za 12. oktobar, prenela je Kosova pres.

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići rekao je da žreb kojim se uvtrđuje redosled partija označava ulazak u završnu fazu izbornog procesa.

Žreb je odredio da Samoopredeljenje bude pod brojem 105, a Demokratska partija Kosova pod brojem 191.

Demokratski savez Kosova naći će se pod brojem 113, Alijansa za budućnost Kosova - 174, a Socijaldemokratska inicijativa (Nisma) - 186. Srpska lista biće pod brojem 170, Alternativa - 103, Lista Gudžo - 118, dok će se nezavisni kandidat za predsednika opštine Glogovac Ramiz Ladrovci takmičiti pod brojem 101.

