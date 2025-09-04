SRPSKA LISTA POD BROJEM 170: Žrebom utvrđen redosled partija na glasačkom listiću za lokalne izbore na KiM
Centralna izborna komisija na KiM danas je žrebom utvrdila redosled sertifikovanih političkih subjekata na glasačkom listiću na lokalnim izborima za predsednike opština i odbornike skupštine opština raspisane za 12. oktobar, prenela je Kosova pres.
Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići rekao je da žreb kojim se uvtrđuje redosled partija označava ulazak u završnu fazu izbornog procesa.
Žreb je odredio da Samoopredeljenje bude pod brojem 105, a Demokratska partija Kosova pod brojem 191.
Demokratski savez Kosova naći će se pod brojem 113, Alijansa za budućnost Kosova - 174, a Socijaldemokratska inicijativa (Nisma) - 186. Srpska lista biće pod brojem 170, Alternativa - 103, Lista Gudžo - 118, dok će se nezavisni kandidat za predsednika opštine Glogovac Ramiz Ladrovci takmičiti pod brojem 101.
Kurir Politika